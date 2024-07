Javier Domínguez, presidente de Sogama: «Seguimos a ter o canon máis barato de Galicia e de España»

El presidente de Sogama, esta mañana en una comisión del Parlamento gallego XOÁN REY. | EFE

Javier Domínguez, el presidente de la Sociedade Galega de Medio Ambiente (Sogama), la empresa pública participada mayoritariamente por la Xunta y a la que 295 concellos tienen encomendada la gestión de la basura, ha comparecido este mediodía en una comisión del Parlamento gallego para dar cuenta de la situación de la compañía y ha culpado de la subida del canon a los ayuntamientos al impuesto estatal de residuos, aprobado en el 2022, y que supuso para la sociedad unas pérdidas de 18 millones de euros en el 2023.

Domínguez ha explicado que el nuevo marco tributario supuso un incremento de gasto de 39 euros por tonelada tratada y ha ratificado que el canon a los concellos quedará en el 2024 en 66 euros tonelada, una vez descontada la aportación adicional de la Xunta, que es de 12 euros. En este contexto, según el presidente de Sogama, no se puede mantener la bonificación de años anteriores (que supuso, dijo, un ahorro de 20 millones para los concellos).

«Seguimos a ter o canon máis barato de Galicia e de España: 66 euros, fronte aos 214 da Diputación de Guipúzcoa; a razón de ser non é gañar diñeiro, senón prestar un servizo de calidade e para iso precisamos recursos», ha indicado Domínguez en el Parlamento gallego, quien recordó que el impuesto estatal generó para la sociedad un sobrecoste tributario de 9,1 millones de euros.

El presidente de Sogama ha insistido en que la modificación de las reglas del juego por parte del Estado ha obligado a la sociedad a tomar decisiones. La tomada sobre esta actualización del canon aún no es definitiva. El martes se abrió un plazo de diez días hábiles para que la Federación Galega de Municipios y Provincias (Fegamp) presente sus alegaciones. El encuentro con la Fegamp tendrá lugar el próximo jueves, momento en que la entidad fijará una posición. Transcurrido este plazo, el consejo de administración de Sogama se reunirá nuevamente para hacer su propuesta a la Consellería de Medio Ambiente e Cambio Climático, que, previo informe del departamento de Facenda e Administración Pública, aprobará el nuevo canon para este año.

En su intervención en la comisión parlamentaria, el diputado nacionalista Luis Bará ha hecho una enmienda a la totalidad al modelo de Sogama, que ha calificado de obsoleto y centralizado, sobre todo en un país con 30.000 núcleos de población. A su juicio, no es sostenible en términos ecológicos que haya tantos concellos tratando sus residuos en la planta de Cerceda. Bará ha recordado que Galicia sigue a la cola de la Unión Europea (UE) en reciclaje y que el futuro pasa porque «o lixo se trate en proximidade».

Paloma Castro, del PSdeG, ha advertido al presidente de Sogama que el nuevo impuesto estatal no es ningún capricho del Ejecutivo de Sánchez sino de un cambio normativo para dar cumplimiento a una directiva de la UE. «Este imposto vai ser recadado pola Xunta e por tanto pode repartir ese 9,1 millóns aos concellos; non entendo que se supriman as bonificacións, porque entón estamos penalizando aos concellos que fan os deberes».

El representante del PPdeG, Gonzalo Trenor, ha señalado al Gobierno central socialista como principal culpable de los desequilibrios financieros de Sogama y ha arremetido con dureza contra Luis Bará, al que le ha recordado que la adhesión a la empresa es voluntaria. «Se é tan malo o modelo como é posible que haxa 295 concellos de distinto signo polítido adheridos a Sogama?», ha preguntado.