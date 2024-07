La Fegamp propone que el impuesto a los vertidos y la incineración financie una bonificación del canon a los concellos

cedida

La Federación Gallega de Municipios y Provincias (Fegamp) acordó este martes presentar alegaciones y propuestas contra el aumento del canon de Sogama que los concellos pagan por la gestión de residuos. La junta de portavoces del organismo, presidido por el socialista Alberto Varela, logró un acuerdo mayoritario (sin el apoyo del PP) que considera injustificado el incremento y aprobó un documento con propuestas para «solucionar» el aumento del canon sin agravar la situación económica de los municipios.

El documento destaca el impacto del impuesto estatal sobre el depósito de residuos en vertederos, la incineración y la coincineración, el cual Sogama estima que le costará 9,1 millones de euros. A pesar de ser un impuesto estatal, la Ley 36/2022 transfirió su gestión a la Xunta, que prevé ingresar 12,15 millones de euros en el 2024. Sogama asumió este impuesto en el 2023 sin repercutirlo en los ayuntamientos, pero la Fegamp advierte que fue la Administración autonómica la que ingresó la totalidad del mismo.

Sogama propone un canon medio de 78 euros por tonelada para el 2024 (68,05 euros de enero a junio y 88,05 euros de julio a diciembre), y menciona que la Xunta aportará 9 millones de euros a través del Fondo de Cooperación Local adicional para minimizar el impacto sobre las entidades locales, resultando en un canon final de 66 euros por tonelada. Sin embargo, la Fegamp aclara que este fondo proviene de la participación de los ayuntamientos en los ingresos de la comunidad autónoma, y que para el 2024 la Xunta ha detraído 12,1 millones de euros de esta participación para crear el Fondo Ambiental, destinado a minorar el canon por incineración y vertedero, lo que implica que los propios ayuntamientos financian esta aportación.

De ahí que la Fegamp, según un comunicado remitido a los medios, considere injustificado el incremento del canon. «De manterse esta suba, a configuración do financiamento en relación ao imposto tería como resultado unha repercusión de cero euros para Sogama, un ingreso de 12,1 millóns de euros para a Xunta de Galicia e unha carga de 9,1 millóns de euros para os concellos», estiman. Critican también la «falta de determinación» por parte de la Consellería de Medio Ambiente sobre el precio por tonelada que deben pagar las entidades locales en los presupuestos del 2024, y la ausencia de una resolución anual que apruebe la revisión del canon.

Como alternativa al aumento del canon, la Fegamp propone utilizar los 12,1 millones de euros del Fondo Ambiental bajo criterios de población y toneladas por municipio, y añadir una aportación de la Xunta equivalente a los ingresos recaudados por el impuesto sobre el depósito de residuos, estimado en 12,15 millones de euros. Estas medidas permitirían aplicar bonificaciones en el canon de los ayuntamientos y cumplir objetivos como la reducción de la producción de basura, la implantación de la recogida separada de materia orgánica y la promoción de programas de compostaje, sostienen.

Finalmente, la Fegamp propone crear una comisión de trabajo con Sogama y las consellerías de Medio Ambiente y Facenda para definir las condiciones del canon para el 2025 antes de la aprobación del proyecto de presupuestos de la Xunta. Esta comisión también trabajaría en un cambio de modelo de gestión de residuos en Galicia, incluyendo la posibilidad de reducir el canon para los municipios comprometidos con el compostaje, incluso sin incorporar el quinto contenedor.

El PP denuncia un «uso partidista» de la Fegamp

El Partido Popular de Galicia acusó esta mañana a la Fegamp de «deriva partidista», señalando al presidente de la federación, el socialista Alberto Varela, de utilizar la institución «en beneficio do PSOE e en detrimento do espírito municipalista e do sentir maioritario dos 313 concellos galegos».

«O espírito da Fegamp debería ser a unanimidade e a concordia, pero estase distorsionando coa asunción de posturas totalmente partidistas en asuntos que deberían ser consensuados entre todas as forzas políticas», afirmó el vicepresidente de la federación y alcalde de O Incio, Héctor Corujo, en una rueda de prensa acompañado por el alcalde de Ordes, José Luis Martínez Sanjurjo.

Corujo criticó la reunión unilateral del presidente de la Fegamp con el líder de los socialistas gallegos, sin tener en cuenta a otras fuerzas políticas y excluyéndolas improcedentemente, para abordar la situación del canon que los ayuntamientos abonan a Sogama.

Esta situación, según el portavoz popular, deriva de la aprobación de la ley estatal 7/2022 de residuos y suelos contaminados para una economía circular, que «impón un imposto que grava a actividade de Sogama para a reciclaxe dos residuos» y que «supón un incremento artificial do custo de actividade desta planta».

En este sentido, Corujo reprochó a los dirigentes del PSOE, Alberto Varela y José Ramón Gómez Besteiro, que «optaran por criticar o modelo Sogama para evitar explicar a orixe do problema e disimular a implicación do Goberno de Sánchez».

Defensa del modelo Sogama

El PPdeG defiende que, frente a otros dos sistemas de gestión de residuos en Galicia, el promovido por Sogama es el más eficaz, eficiente, económico y respetuoso con el medio ambiente. Aseguran que, sin esta empresa pública, los ayuntamientos enviarían el 50% de sus residuos a vertedero y, en lugar de pagar 9 millones de euros en concepto de impuesto estatal, pagarían 18 millones.

Por ello, consideran desconcertante que la Fegamp se preocupe tanto del canon de Sogama, «o máis barato de Galicia e de España», y no se alarme por lo que pagan los municipios adheridos al Consorcio das Mariñas o a la planta del Barbanza, donde el canon supera los 100 euros por tonelada frente a los 66 euros de Sogama.

El PP de Galicia denuncia que la ley aprobada por el Gobierno central ha incrementado los costes para Sogama y que la carga impositiva derivada de la misma no tiene por objetivo fomentar la reducción, reutilización y reciclaje, sino que «ten un fin único e exclusivamente recadatorio».

Los populares gallegos concluyen que, gracias a la aportación de la Xunta de Galicia, el canon de Sogama para el 2024 quedará en 66 euros por tonelada, el mismo que en el 2023. Añaden que, por tanto, la mejor bonificación que se puede aportar a todos los ayuntamientos es mantener el canon más barato de Galicia y de España.