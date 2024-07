Desvía tres kilómetros el Camino de Santiago para que los peregrinos vayan a su albergue

Un grupo de peregrinos realizan el Camino de Santiago Oscar Vázquez

El Camino de Santiago es un fenómeno turístico que atrae cada año a cientos de miles de personas, sin necesidad siquiera de que sea año Xacobeo. Recorrerlo en sus diferentes trazados y llegar a la meta en la Praza do Obradoiro de Santiago es para muchos un sueño cumplido. Motivaciones para hacerlo hay muchas, religiosas, espirituales, aventureras, por puro ocio... Y también, lógicamente, se convierte en un negocio en las localidades que atraviesa, con establecimientos que dan comida, alojamiento y otros servicios a caminantes, ciclistas o jinetes que se suman a la ruta jacobea. El 2023 fue de récord con casi medio millón de peregrinos que recogieron su Compostela. Nunca antes había aumentado la cifra después de un año Año Santo (que fue doble porque aunque era en 2021, por la pandemia se amplió a 2022).

El programa Equipo de Investigación de La Sexta, dedicó una de sus últimas emisiones a la ruta jacobea. Lo más llamativo de este episodio es una secuencia en la que una unidad de grabación sigue el rastro de unas flechas pintadas en una localidad de El Bierzo, concretamente Valtuille de Arriba. Las indicaciones son sospechosas y claramente falsas, parecen hechas por un particular a mano alzada. «Esto desde 1993 no es "Camino oficial"», advierte a los reporteros una vecina gritando desde un balcón. «Alguien las pone por interés, pero no sé quién es», continúa explicando sobre las curiosas indicaciones fake ante las cámaras.

Dado que desde 1993 se han ido instalando mojones característicos en los diferentes caminos (francés, del norte, primitivo o inglés) es fácil intuír que esa señalización en nada se parece a la oficial, que suele estar representada en mojones de granito con una concha amarilla sobre fondo azul, una flecha amarilla y una placa metálica que indica además el punto kilométrico.

¿Quién es por tanto la persona que deliberadamente quiere desviar el Camino en Valtuille de Arriba? Los periodistas descubren que las flechas discurren hasta un albergue y acaban llegando a la culpable, una mujer que ha pretendido hacer negocio con una maniobra moralmente reprochable: desviar el trazados tres kilómetros para recibir en su propiedad a los peregrinos. «Sí, las he pintado yo, ya que tenemos el albergue que tuvieran alguna opción», dice la dueña algo alterada y queriendo evitar responder a ninguna pregunta. Otro vecino parece entender a la propietaria, criticando que el recorrido autorizado no es correcto porque «van por el sol».

Sin embargo, cabe recordar que alterar el Camino puede conllevar una multa. En 1987, el Consejo de Europa reconoció el Camino de Santiago como Primer Itinerario Cultural Europeo, cuya certificación se ha renovado recientemente por parte de la Federación Europea del Camino de Santiago. Este organismo, formado por 10 países, tiene en cuenta para otorgar la distinción entre otras cuestiones el desarrollo sostenible, realizando un riguroso proceso de evaluación de la ruta, algo que esta vecina de Valtuille de Arriba parece haber pasado por alto en su pretensión por hacer negocio a toda costa.

De hecho, dándose cuenta de la confesión que había hecho, la mujer intentó remediarlo en el último momento. «¿Puedes borrar eso?», dice otra vecina al programa de La Sexta intentando ayudarla. Después, negaría la autora de las pintadas que la motivación para modificar el Camino fuese «por intereses económicos».