El BNG reclama en el Congreso que se devuelvan a Galicia las columnas de Antealtares

Réplicas en cemento de las columnas de Antealtares (1922), colección de la RSEAPS, expuestas ahora en San Martín Pinario en la muestra «Hospitalitas».

El BNG presentó ayer iniciativas para que el Ministerio de Cultura y la dirección general de Patrimonio inicien las gestiones necesarias para que la Universidad de Harvard y el Museo Fogg devuelvan la columna del altar del monasterio compostelano de San Paio de Antealtares, así como para que vuelvan a Galicia las otras dos columnas de ese mismo altar, que se encuentran depositadas en el Museo Arqueológico Nacional.

La formación nacionalista, a través del diputado Néstor Rego, argumenta que, después del artículo del historiador del arte Francisco Prado-Vilar, publicado ayer en este diario, se ha demostrado que la decisión de desprenderse de la columna no fue resultado de la negociación entre el Museo Fogg de Harvard y los distintos Gobiernos de la República, sino que era «unha decisión adoptada mesmo antes de que Xesús Carro enviase as columnas con destino Madrid pensando que a súa conservación no patrimonio público quedaba asegurada». Fue, sostiene el BNG, «un espolio do patrimonio histórico galego, pois ao tempo que se dicía adquirir as pezas para protexelas, planificábase xa o seu envío a Harvard».

Rego cree que el Gobierno central debe tomar medidas para resarcir a Galicia de los expolios del pasado y «facilitar que as coleccións dos museos estatais depositadas na súa maioría en Madrid sexan reintegradas aos seus lugares de orixe».

En el caso concreto de las columnas del monasterio de Antealtares, el diputado del BNG en el Congreso reclama que se inicien los trámites que permitan la devolución de las dos piezas conservadas en Madrid, en el Museo Arqueológico Nacional, a su localización original en Santiago. Y, a la vez, que se emprendan gestiones para lograr la restitución de la columna regalada al Museo Fogg de Harvard, con el objetivo de que las tres piezas regresen al lugar en el que fueron creadas.