Política Social admite en una queja al Valedor retrasos en la dependencia por la acumulación de expedientes

La ausencia de plazas de residencia, en la foto un centro privado en Santiago, es uno de los problemas de la dependencia en Galicia

La Xunta se ha propuesto reducir la espera media de la dependencia, actualmente en 374 días de promedio, a la mitad, es decir, a unos seis meses. Para ello ha publicado un decreto en el que se reducen los informes a presentar por los solicitantes y se agilizan los trámites, pero de momento no se están viendo los resultados. Las peticiones se siguen acumulando, de ahí que haya usuarios que recurren a la Oficina del Valedor, como María Jesús Cardeso quien, tras presentar la solicitud en el mes de noviembre —el informe social no se remitió desde el Concello de A Baña hasta febrero—, todavía aguarda a que valoren a su madre.

En la respuesta a este escrito, la propia Consellería de Política Social asegura en su informe que existe un elevado número de solicitudes tanto de valoración inicial como de revisiones, «e debido a este elevado número de solicitudes estase a producir unha acumulación de expedientes que está atrasando os prazos nos que se citan ás persoas usuarias e se notifican as resolucións». Por este motivo la Xunta no puede ofrecer «a data de hoxe unha estimación da data previsible para a valoración da situación de dependencia».

El recurso con más dificultad para acceder a él es la plaza residencial, con una lista de espera actual de casi 1.500 dependientes. Es precisamente lo que pide María Jesus Cardeso para su madre, con graves secuelas tras sufrir un ictus el pasado mes de noviembre. Actualmente sufraga una plaza en un centro privado que supera los 2.300 euros. Lo hace tirando de ahorros ya que la pensión de su madre no llega a los 800 euros mensuales —tiene una no contributiva, además de una paga de 262 euros de Alemania, en donde estuvo emigrada—. «Desde noviembre no la han valorado, pero yo si no cumplo la ley tendría una multa. Nunca he pedido ayuda, pero ahora que la necesito no me la dan», lamenta.

En su caso todavía se cumplen los plazos legales, seis meses, ya que parte de la documentación se entregó en febrero. Desde la Oficina del Valedor finalizan su escrito señalando que «se comproba que o procedemento se retrasa respecto do prazo previsto, entón podería acudir novamente a esta institución».

La afectada también lamenta el trato recibido por la trabajadora social, en este caso de la Consellería de Sanidade, una actitud que también llevó a la Oficina del Valedor. Sin embargo agradece el trabajo y la consideración de todo el personal sanitario del CHUS que atendió a su madre tras sufrir el ictus.