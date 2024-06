Los avisos de controles de tráfico a través de aplicaciones crean «una grave sensación de impunidad»

Dos agentes preparan la señalización de un control rápido de alcohol y drogas Miguel Ramos | EFE

¿Qué se puede hacer para impedir que un conductor avise a otro con un wasap o por las redes sociales de la existencia de un control de la Guardia Civil de Tráfico? Por ahora, muy poco, por no decir nada. No es una conducta que esté tipificada como delito contra la seguridad vial ni tampoco se encuentra incluida en el listado de infracciones de la Ley de Tráfico. Sin embargo, hay cada vez más voces que piden cambios en la normativa actual para poner freno a esa práctica por los riesgos que conlleva para la seguridad de los usuarios de la carretera. Cada vez que alguien avisa en un grupo de WhatsApp o Telegram de la situación de un control de alcohol no está siendo solidario con los demás, dicen en Tráfico. Lo que está haciendo es elevar los riesgos porque muy posiblemente esté poniendo en alerta a un conductor que ha bebido demasiado o que se ha drogado. O alertar a quien ha robado y huye, por ejemplo.

Y no se trata de una posibilidad remota, porque solo la Guardia Civil descubre cada fin de semana a más de 200 conductores con exceso de alcohol en las carreteras gallegas. De ahí la importancia de los controles como medida de seguridad para el tráfico. Lo decía en La Voz Antonio Hidalgo, teniente coronel jefe de la Guardia Civil de Tráfico de Galicia: «Podemos estar avisando a un conductor borracho que puede venir contra nosotros, o contra un familiar o un amigo». Esos avisos provocan una sensación de impunidad en los conductores que van mal, en los que tienen algo que esconder. El guardia civil lo argumenta así: «Hay que tener en cuenta que en esos grupos de WhatsApp están todos los que beben alcohol a diario, los que no tienen puntos, los que no tienen carné. Eso es lo que los hace peligrosos. Cuando avisas estás creando un peligro contra tus vecinos y familiares. Y es un peligro que va a más».

La Fiscalía advierte que avisar de controles entorpece la lucha antiterrorista José Manuel Pan

Desde las asociaciones de víctimas también visualizan el problema de los chivatazos sobre la posición de las patrullas policiales. Jeanne Picard, de Stop Accidentes, resume así la situación: «Hay menos controles de la Guardia Civil con el agravante de que en las redes sociales se están dando avisos de los controles. Y si no hay control, no hay sanción». Picard lamenta la permisividad existente en la sociedad con el consumo de alcohol. No se concibe una fiesta sin consumo y casi no existen alternativas para evitar tener que coger el coche para regresar a casa tras una noche de fiesta».

La proliferación de esos grupos de WhatsApp obligó a la Guardia Civil a cambiar su estrategia de vigilancia, especialmente los fines de semana, que es cuando hay mayores riesgos. Ahora, los agentes realizan controles más cortos, de unos veinte minutos, y en distintas zonas de una misma carretera. Con esa movilidad buscan reducir la eficacia de los avisos y poder seguir apartando de la carretera a los conductores de riesgo. «Es muy grave, porque está aumentando la sensación de impunidad ante el alcohol, las drogas, el exceso de velocidad o el uso del cinturón», advertía la semana pasada Francisco Menéndez, director de la Axencia Galega de Infraestruturas, departamento de la Xunta que se encarga de la seguridad vial. Menéndez lamenta las cifras de conductores fallecidos que dan positivo en alcohol o drogas, «y eso no se refleja en los controles porque los eluden».

La sensación de impunidad es el aspecto que destacan todos los expertos, ya que es muy peligroso creer que mirando el WhatsApp se puede evitar una denuncia ante una infracción tan grave como, por ejemplo, conducir con exceso de alcohol.

Se corre más, se bebe más y se respeta menos: ¿por qué no descienden las muertes en accidentes de tráfico? José Manuel Pan

El PSOE propone en el Congreso que se sancione a quienes revelen la zona de vigilancia

El grupo parlamentario socialista ha presentado en el Congreso una proposición no de ley para pedir que se modifique la ley y se castiguen los avisos sobre la situación de los controles de tráfico. El texto plantea que se pueda sancionar «a quienes proporcionen información que dificulte o impida la labor de control de los incumplimientos de las normas». La propuesta, que no tiene carácter vinculante para el Gobierno, se presenta para que sea debatida en la Comisión de Seguridad Vial del Congreso.

Los socialistas recuerdan en su escrito que, desde hace algunos años, en distintas aplicaciones de móviles y grupos de WhatsApp y Telegram se está proporcionando información sobre la presencia en carretera de controles de cualquier tipo, incluidos los relacionados con el terrorismo y otros delitos.

El PSOE pide que se cambie la Ley de Tráfico para que se considere infracción muy grave el uso de dispositivos para advertir de la existencia de vigilancia policial en la carretera, porque eso hace posible que conductores bebidos o drogados, o que no tienen carné o que carecen de seguro, eludan los controles y sigan conduciendo poniendo peligro la seguridad de otros usuarios.