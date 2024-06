José Núñez, agente inmobiliario: «Hay gente en Galicia que declara su propio piso como turístico para alquilarlo en verano a precio de oro»

Marcos Miguez

Muchos gallegos no pueden vivir de alquiler en su propia ciudad, plagada de viviendas de uso turístico o solo disponibles para los llamados alquileres de temporada, de tan solo unos meses de duración. Ese es el contexto con el que trabaja a diario José Núñez, agente de la inmobiliaria coruñesa Metrópoli Servicios, que asegura que la demanda está casi tan disparada como las ganas de hacer caja en un mundo al revés donde hay quien declara su vivienda habitual como turística para poder alquilarla en verano. De los 70 pisos que maneja al mes, tan solo 3 o 4 se ofrecen para alquiler tradicional.

—¿Cuánto tarda en alquilar un piso?

—Como el piso esté un poco en mercado, que ahora mismo eso significa que ronde los 600 euros, yo ahora mismo pongo un anuncio y literalmente media hora después he recibido 15 o 20 llamadas por él. Ya no te digo si pongo un anuncio el viernes por la tarde, es abrir el lunes y ver que hay 150 interesados que han contactado durante el fin de semana. Te encuentras con 90 correos y unas 60 llamadas, sabiendo que está cerrada la inmobiliaria y que no te va a coger nadie el teléfono.

—Entonces buscar con previsión es imposible.

—Una persona que te llame ahora para entrar en septiembre a vivir es muy difícil que lo consiga, porque si el piso está disponible el dueño no va a esperar tanto y lo va a querer alquilar antes. Al final, acabas teniendo que buscar dónde vivir como mucho 15 días antes de la fecha prevista, es decir, tienes que encontrar un piso en el que poder entrar y meterte en ese momento. Juegas con que esté disponible y tienes que adaptarte a lo que haya.

—¿Cuántos pisos se alquilan realmente para vivir de forma prolongada?

—En estos meses estacionales de mayo, junio, julio y agosto nos pueden entrar al mes unos 70 pisos de los cuales solo 3 o 4 son para alquiler tradicional para gente que lo quiera para vivir. Sin embargo, si hablamos del período de enero a abril, los que nos entran sí son para alquiler tradicional. Y a veces ni siquiera llegamos a poner el anuncio, porque ya tienes un cliente que sabes que está buscando. No hay mucho donde escoger, los precios han subido una barbaridad porque la demanda es enorme.

—¿El estudiante paga más?

—Sí, y hay muchos. Porque ya no hablamos solo de la universidad. También están los conservatorios, los Erasmus —nosotros hemos alquilado pisos a gente de Alemania, Polonia y otros países para el curso próximo—, los hospitales... Además, están durante diez meses y se acaba la obligación contractual. Y luego se están haciendo alquileres de temporada para empresas. Un estudiante ya paga más que otro tipo de inquilino, pero una empresa duplica o triplica el precio normal, y además no son períodos cortos, sino de varios meses.

—Alquilar un piso siendo universitario se ha convertido en una misión casi imposible en Galicia.

—Los pisos de estudiantes se están alquilando sin verlos, porque no van a estar libres hasta que los abandonen el 30 de junio. Y te puedo decir que más del 50 % de los que tengo disponibles para el curso que viene los tengo reservados. Sin verlos, solo por las fotografías, nada más. Hay mucho estudiante que, visto lo de los años pasados que en julio y agosto no encontraban nada y se tenían que meter en cualquier lado, están optando por empezar a buscar antes. Nosotros llevamos reservando desde mayo pisos para septiembre. Es mucha antelación.

—Entonces el uso de esos alquileres ya no es tan turístico, ¿no?

—Efectivamente. En ciudades como A Coruña no hay tanta vivienda de uso turístico, de hecho creo que hay mil y pico registros. Pero te puedo decir que, en mi caso particular, el 80 % de los pisos de estudiantes que manejo están registrados así. Se alquilan de septiembre a junio y después, en los meses de verano, julio y agosto, se destinan a alquiler vacacional. Al final, la que se suele dar es una estadística un poco alterada. No se ajusta a la realidad. ¿Esas viviendas de los datos están destinadas durante todo el año a uso turístico? No. De esas mil y pico viviendas, anuncios en portales tipo Airbnb en el mes de noviembre o diciembre te puedes encontrar 100 o 150.

—Pero sí están declaradas así.

—Sí. Tienen que estar declaradas, porque si no tú no la puedes anunciar, pero no tienen ese uso durante todo el año. Yo conozco a gente que tiene su propia vivienda habitual declarada como de uso turístico. Viven de septiembre a junio en ella, y después en julio y agosto se marchan a su segunda vivienda y alquilan el piso familiar para estancia vacacional a precio de oro... ¡su propia vivienda!