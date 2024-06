El BNG reclama una financiación singular para Galicia como la que pide ERC para Cataluña

BNG | EUROPAPRESS

La portavoz nacional del BNG, Ana Pontón, ha afirmado este miércoles por la mañana en el Parlamento que Galicia está ante la oportunidad de reclamar al Estado un modelo de financiación singular al igual que hace el independentismo catalán. «Un modelo que non atenda as nosas particularidades non é bo para nós; temos características específicas no actual sistema que fan que os criterios que se están establecendo nos prexudiquen», advirtió Pontón, que apremió a la Xunta a que haga sus deberes con el Gobierno central y presente su propuesta, en lugar de criticar las propuestas de otras formaciones.

Para el Bloque, el actual modelo, diseñado con Zapatero en la Moncloa y que contó en su momento con el visto bueno de Alberto Núñez Feijoo, recordó la portavoz, se encuentra caduco y también resultó lesivo para la suficiencia en el sostenimiento de los servicios públicos fundamentales. Pontón definió como «demoledor» el último informe del Consello de Contas en el que se constata que, entre el 2009 y el 2021, el desequilibrio entre lo que necesitaba Galicia para sus servicios sociales y lo que aportaba el Estado era de mil millones anuales. «Pasamos de ter o 7,1 % dos recursos a ter o 6,6 %», precisó la portavoz. El BNG llevará al próximo pleno del Parlamento gallego una moción para reclamar que la comisión de estudios del modelo de financiación emita un dictamen y para que los grupos hagan sus propuestas, como paso previo a una comisión bilateral entre el Estado y la Xunta que permita poner encima de la mesa las necesidades de Galicia.

El agujero en la financiación del Estado a Galicia: mil millones menos cada año mario beramendi

Preguntada sobre la posición del BNG sobre la propuesta del Gobierno para una financiación singular para Cataluña, Pontón dijo que tiene muy claro que su organización no apoyará ningún sistema que «resulte discriminatorio» para Galicia, sin concretar si eso supondrá la retirada del apoyo a Pedro Sánchez (hubo un acuerdo del BNG para la investidura, no un pacto de legislatura), como sí han amenazado con hacer Chunta Aragonesista y Compromís, conscientes de que un traje a medida para las demandas de los independentistas catalanes se traducirá, irremediablemente, en una menor proporción de recursos en el reparto a otras comunidades.

Compañía eléctrica pública

La portavoz nacional del BNG, Ana Pontón, compareció este miércoles en el Parlamento para plantear nuevamente la creación de una empresa cien por cien pública de energía para poner fin al «modelo privado e fracasado» que, según denuncia, perjudica a Galicia. El pleno del Parlamento, en la sesión del próximo día 25, abordará el debate sobre la toma en consideración de la proposición de ley nacionalista para la creación de esta compañía pública de energía renovable. Un modelo vigente en otras comunidades y otros países, para el que ha pedido el apoyo del resto de los grupos.

«A enerxía está ao servizo dun lobby eléctrico que fai que sexamos unha colonia enerxética de Madrid: queremos impulsar un cambio de paradigma, de xeito que un recurso que é noso, que se exporta maioritariamente, se poña ao servizo do país», resumió Pontón.