Pontón advierte a Pedro Sánchez que no es tiempo de excusas y que debe cumplir los acuerdos firmados con Galicia

XOÁN REY. | EFE

El BNG ha puesto en el punto de mira de su acción política al Gobierno central. Pasado ya el período electoral, los nacionalistas empiezan a dirigir sus críticas con mayor dureza hacia el PSOE. Y concretamente, contra Pedro Sánchez, al que ayudaron a investir con un acuerdo para Galicia cuyo cumplimiento está en el aire. Sin nuevos presupuestos, con las cuentas prorrogadas, el horizonte no parece muy alentador. Ana Pontón, la portavoz nacional de la organización, ha advertido esta mañana al presidente del Gobierno que se ha terminado el tiempo de las excusas y que debe cumplirse lo pactado con esta autonomía.«Un bo exemplo é a AP-9, onde vemos como as forzas estatais se alternan na discriminación: aí temos ao PSOE repetindo os mesmos argumentos que o PP. É a especialidade das forzas estatais: discriminar a Galiza, dicir e votar unha cousa cando están na oposición, e dicir e votar a contraria cando están no goberno. O mesmo PSOE que o martes dicía si, o xoves foi incapaz de votar a favor dunha AP-9 galega e sen peaxes na moción do BNG no Congreso», ha asegurado Pontón este sábado en su intervención ante el Consello Nacional del Bloque, el máximo órgano entre asambleas.

En el Bloque no han sentado nada bien las declaraciones del ministro Óscar Puente. En la misma semana en la que el Congreso aprobaba una moción en la que insta al Gobierno al rescate de la AP-9, el miembro del Gobierno dejaba en el aire esta posibilidad por la enorme cuantía que supondría la operación para el Estado, unos 6.000 millones de euros, dos mil más de lo que había estimado el propio Gobierno central dos semanas antes.

La portavoz del Bloque insistió esta mañana en que su organización no para hasta que se le dé a Galicia lo mismo que otros llevan disfrutando desde hace años. Porque las decisiones de PP y de PSOE, según explicó Pontón, han propiciado que esta comunidad tenga la autopista más cara y con la concesión más larga del Estado, 75 años. «Se non fose pola ampliación aprobada por Felipe González, hai dez anos que circulariamos por unha AP-9 libre de peaxes; e despois chegou Aznar para ampliar a concesión a 25 anos e executar unha privatización a prezo de saldo», ha explicado.

Escenario europeo

Ana Pontón -que anunció que a lo largo de la próxima semana se concretará cómo queda el reparto del tiempo del escaño con ERC- y la dirección del frente han analizado el escenario que se abre en Europa. Y la portavoz ha aprovechado para cargar con dureza contra el PP, que esta última semana acusó a los nacionalistas de «estafa electoral».

«O PP está rabioso porque o BNG ten máis forza para defender en Bruxelas a Galiza e a outra idea de Europa: a Europa dos pobos, a Europa social e xusta; e por suposto, a Europa da paz. Xusto o contrario do que defende o PP, por certo un PP cada vez máis ultra, máis centralista, e que traballa para as grandes multinacionais e as súas empresas amigas», ha insistido Pontón, que al igual que durante la campaña anunció que el Bloque llevará a la UE su firme oposición contra el proyecto de Altri en Palas de Rei.