Galicia estudará mudar a letra do himno para restaurar o poema orixinal de Pondal

Edificio do Teatro Nacional de A Habana, onde están as instalacións do Centro Galego nas que se garda a partitura orixinal do himno galego. Xoán A. Soler

A nova lexislatura analizará a modificación da actual letra do himno galego. Os tres grupos parlamentarios acordaron a creación dunha comisión non permanente de estudo para modificar o texto, co obxectivo de recuperar o texto orixinal do poema de Eduardo Pondal sen os erros que teñen persistido co tempo.

Nunha rolda de prensa, o voceiro parlamentario popular, Alberto Pazos, anunciou a constitución desta comisión e afirmou que están dispostos a «estudar calquera nova evidencia científica que sirva de apoio e axuda nesta cuestión», avogando por unha «análise pausada e reflexiva sobre a posible modificación». Esta comisión abrirase antes de que remate o actual período de sesións, o 15 de xullo, e logo aprobaranse as normas de funcionamento e o plan de traballo.

Pazos subliñou a importancia de contar cun «amplo consenso social» xa que se trata dun «símbolo que é patrimonio de todos os galegos» e que representa a Galicia «por todo o mundo». Comprometeuse a considerar a posibilidade de modificar a letra, pero sempre desde a unanimidade do Parlamento, con achegas e documentos de expertos.

Nova comisión

Na pasada lexislatura, unha iniciativa lexislativa popular, presentada por unha comisión promotora de intelectuais e personalidades do ámbito nacionalista, impulsou esta petición de cambio tras presentar máis de 16.000 sinaturas.

Entre os erros apreciados, faise referencia a castelanismos e «hiperenxebrismos» como «ronco/rouco» ou «iñorantes» (na forma orixinal escribiuse «ignorantes»), así como a distorsión da expresión orixinal por un «proceso de banalización textual, pasando de 'clan' —pobo— a 'chan' —chán—». Sinalábase que o propio Eduardo Pondal «era consciente destas deturpacións textuais» cando, nunha carta do 11 de xaneiro de 1913, advertiu que «o texto contén non poucas erratas», pero o seu estado de saúde, xa afectado pola cegueira, impediulle levar a cabo a corrección e restauración.

En outubro do ano pasado, os tres partidos materializaron a petición conxunta de crear unha mesa de estudo para analizar o cambio. Populares e socialistas rexeitaran a proposición de lei de iniciativa lexislativa popular que impulsaba a corrección da letra para restaurar a versión do poema de Pondal. Segundo os grupos de PP e PSdeG na Cámara autonómica, a proposta defendida polo catedrático da Universidade da Coruña Manuel Ferreiro, o maior estudoso de Pondal con unha decena de libros publicados, debía ser obxecto de estudo máis sosegado no Parlamento e que o axeitado era abrir unha comisión ad hoc. Porén, a iniciativa decaeu ao finalizar a anterior lexislatura, polo que se recupera co inicio da actual.

Así quedaría o himno Que din os rumorosos, na costa verdecente, ó raio trasparente do prácido luar...? Que din as altas copas de escuro arume harpado co seu ben compasado, monótono fungar...? «Do teu verdor cinxido e de benignos astros, confín dos verdes castros e valeroso clan, non des a esquecemento da inxuria o rudo encono; desperta do teu sono, fogar de Breogán. Os bos e xenerosos a nosa voz entenden, e con arroubo atenden o noso rouco son; mas sós os ignorantes e férridos e duros, imbéciles e escuros, non os entenden, non. Os tempos son chegados dos bardos das edades, que as vosas vaguedades cumprido fin terán; pois donde quer, xigante, a nosa voz pregoa a redenzón da boa nazón de Breogán».