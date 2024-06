Sanidade, a la ministra: «Los mir no son mano de obra, y menos barata; son médicos en período de formación»

Centro de salud de Monforte, foto de archivo ALBERTO LÓPEZ

A estas alturas la Consellería de Sanidade todavía no sabe cuántos médicos residentes de cuarto curso —hay 127 de familia y 26 de pediatría— aceptarán trabajar este verano cubriendo las ausencias de otros profesionales de urgencias y atención primaria. Las diferentes áreas sanitarias están hablando con las unidades docentes y probablemente el lunes se conozcan algunas cifras, ya que se llevará al Consello de la Xunta un informe sobre la planificación sanitaria de este verano.

Lo que sí se sabe es que los que acepten empezarán en julio, probablemente ya el día 1, y que el conselleiro, Antonio Gómez Caamaño, no duda de la legalidad de esta medida. Ante las críticas de algunas sociedades científicas de primaria y de la propia ministra, Mónica García, sobre la improvisación de las comunidades gobernadas por el PP y sobre el uso de los residentes como mano de obra barata, el responsable de la sanidad gallega rechazó con contundencia estos comentarios: «En primer lugar no son mano de obra barata, son médicos que hacen su trabajo y están en un período formativo». Pueden trabajar de forma autónoma, aunque tengan que estar supervisados, «y así está recogido en los programas de formación, por lo que si la ministra no los conoce se los enviamos sin ningún problema», concluyó.

Caamaño hizo estas declaraciones tras donar sangre con motivo del día mundial del donante, que se celebra este viernes 14 de junio. Con motivo de esta fecha se presentó una campaña que quiere visibilizar la generosidad de las personas que periódicamente realizan este acto altruista. Bajo el nombre Somos olímpicos, la campaña quiere también lograr un número de extracciones suficiente durante el verano, un período en el que suelen bajar las donaciones. Se trata de una iniciativa que recorrerá más de veinte concellos —empieza este viernes en A Coruña—, en la que se regalará una camiseta a quienes se acerquen a las unidades móviles y que contará con un montaje alusivo a los juegos olímpicos.

Además, esta noche se iluminarán de rojo distintos edificios y monumentos de ciudades gallegas, como el Teatro Jofre de Ferrol o las Torres Hejduk de la Cidade da Cultura de Santiago.