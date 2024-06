La denuncia de la Fiscalía por los audios de Jácome irrumpe en el debate de la moción de censura en Ourense

Representantes de los tres partidos, llegando a la reunión. MIGUEL VILLAR

La Fiscalía de Ourense ha presentado una denuncia por el caso de los audios de Gonzalo Pérez Jácome. Hace un año, en plena campaña electoral, salieron a la luz unas grabaciones en las que el alcalde ourensano se reconocía a sí mismo como «corrupto» y en las que hablaba de diversas irregularidades en su gestión. PP, PSOE y BNG presentaron denuncias en las que acusaban al regidor de hasta ocho delitos —prevaricación, tráfico de influencias, cohecho, malversación, financiación ilegal de partidos, falsedad documental, organización criminal y blanqueo de capitales—, y ahora todos ellos están pendientes de saber a qué juzgado corresponde el caso para personarse y saber exactamente qué hechos denuncia el fiscal. Todo ello coincide en pleno debate sobre una moción de censura.

PP, PSOE y BNG comenzaron a hablar de ello en una reunión celebrada ayer. Populares y socialistas llevaban semanas mostrando su disposición a negociar y faltaba por conocer la opinión del Bloque. PP y PSOE suman trece concejales (tienen siete y seis, respectivamente) y son necesarios catorce para forzar el relevo de Jácome. Los nacionalistas estarían dispuestos a poner la firma que falta siempre que el nuevo alcalde sea del grupo socialista. Las negociaciones seguirán la próxima semana.

«É bo que as tres organizacións políticas que estamos na oposición nos sentáramos hoxe a falar», explicó el concejal Xosé Manuel Puga, que habló en nombre del BNG. El portavoz nacionalista, Luis Seara, no asistió pero dijo que la posición del partido es unánime. «Nós queremos quitar a Jácome de alcalde e iso só hai un xeito de facelo, que é a través dunha moción de censura», señaló Puga, que aseguró que el Bloque está dispuesto a apoyarla con el concejal que les falta a PP y PSOE: «O BNG estamparía a firma número catorce que facilitaría o cambio na Alcaldía».

Pero todo ello sería con una condición: que el nuevo regidor ourensano sea socialista. «Nós corresponsabilizamos o PP da situación que vive Ourense. Quen foi parte do problema non pode ser parte da solución», dijo Puga, que señaló que la conformación de ese gobierno quedaría para una fase posterior, por lo que no aclaró si el Bloque exigiría entrar en el nuevo ejecutivo o si preferiría seguir en la oposición.

Por parte del PP asistieron su coordinadora, Noelia Pérez, y su portavoz, Sonia Ogando. Ambas explicaron que estuvieron a punto de marcharse cuando el BNG expuso su veto a un eventual alcalde del PP. Finalmente, según dijo Pérez, decidieron quedarse. «Eu creo que a cidade se merece que nos quedaramos sentadas e que o PSOE se merecía nesta ocasión que nos quedaramos», dijo Pérez, que calificó el «Pacto da concordia», propuesto y bautizado así por los socialistas, como «un buen punto de partida».

En cualquier caso, al preguntarle si su partido aceptaría el veto del BNG, Noelia Pérez dijo: «El PP contemplaría cualquier salida». Sonia Ogando mostró la disposición de los populares a seguir negociando y confirmó que asistirán a la reunión que se convocará la próxima semana. «Nosotros lo que decimos siempre es que no queremos líneas rojas, queremos que esta alternativa de gobierno a tres salga adelante», dijo la portavoz popular.

Este primer encuentro lo propuso el PSOE y fue su portavoz, Natalia González, la que más satisfecha salió. Agradeció a PP y BNG su asistencia a pesar de las «diferenzas» que existen entre las tres fuerzas. «Eu penso que demos un paso adiante para que esa alternativa estable de goberno para esta cidade poida materializarse en próximas datas», dijo González, que puso en acento «non só en quen chegue ao goberno ou de que maneira, senón no que se vai facer o día despois».

Sobre la denuncia presentada por la Fiscalía también se pronunció el presidente provincial del PP, Luis Menor, que mostró su respeto por los tiempos de los judiciales. Reconoció, en cualquier caso, que el caso podría tener consecuencias: «Podería conlevar, por exemplo, unha inhabilitación, o cal aclararía moitísimo as cousas».