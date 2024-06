El PSdeG tilda de «irresponsable e perigoso» que la Xunta use mires para cubrir vacantes en atención primaria

SANDRA ALONSO

El exministro de Sanidad y actual responsable de ámbito sanitario en el PSdeG, José Miñones, criticó esta mañana que la Xunta ofrezca a los médicos residentes de cuarto año trabajar durante sus últimos meses de formación para cubrir algunas de las vacantes de atención primaria este verano. Según el también presidente de Mercasa, la propuesta del Gobierno gallego es «irresponsable e perigosa», reconociendo que hasta «sería gracioso se non fora pola gravidade» que supone esta «ocorrencia», lo que para el extitular de Sanidad es una nueva muestra de la «incapacidade e improvisación deste Goberno».

El presidente de la Xunta, Alfonso Rueda, lamentó este lunes que el Ministerio de Sanidad no aceptase la petición de Galicia, junto a otras comunidades, de que los mires ejerciesen estas funciones sin la supervisión de un tutor. Para Miñones, la propuesta del jefe del Gobierno gallego pretendía reducir el tiempo de formación de los mir: «É algo que non esperabamos escoitar nunca». «Non só é negativa para os pacientes, senón tamén para os mir, aos que se carga dunha responsabilidade que non teñen por que asumir», expresó sobre la oferta de la Xunta.

Exigió así que se dejen de «tapar erros con máis irresponsabilidade» y se pase a asumir «dunha vez» las competencias en materia sanitaria, incrementando el presupuesto de la Consellería y dotando a los mir de mayor remuneración, hasta alcanzar «ás contías medias que se abonan no resto de España». Miñones recordó que los mir son personal en formación, y que «a ninguén se lle podería pasar pola cabeza que os alumnos pasen a exercer o traballo para o que precisamente se están formando, e ademais sen a debida supervisión».

Según las instrucciones remitidas a las gerencias, los residentes que acepten cubrir las ausencias de médicos de familia y pediatras en centros de salud tendrán una contraprestación económica de 2.037 euros al mes —o la parte proporcional— si atienden una consulta ordinaria en un centro de salud; 216,92 euros por cuatro horas de prolongación de jornada y, en el caso de hacer guardias, cobrarán 41,93 euros más que un mir por siete horas; 101,83 si la guardia es de 17 horas y 143,76 en el caso de ser de 24.