La Xunta revisará la financiación del Servizo de Axuda no Fogar en esta legislatura

Servicio de ayuda en el hogar, en una imagen de archivo

El conselleiro de Presidencia, Xustiza e Deportes, Diego Calvo, ha confirmado este lunes que la Xunta «revisará» en esta legislatura el precio que reciben los municipios por parte de la Xunta para financiar el Servizo de Axuda no Fogar.

Así lo ha trasladado Calvo, tras una reunión entre el presidente de la Xunta, Alfonso Rueda, y el presidente de la Federación Galega de Municipios e Provincias (Fegamp), Alberto Varela. El Gobierno gallego se ha comprometido a revisar la cantidad que aporta a los municipios para el funcionamiento de este servicio, si bien ha recordado que «non é competencia das comunidades autónomas».

«Estamos ante unha situación complicada, porque o Goberno non está cumprindo coa súa obrigación de financiar a lei de Dependencia. Seguimos a día de hoxe sen ingresar 150 millóns de euros anuais, que desde que se aprobou a lei suman xa 2.500 millóns», dijo el conselleiro. Dicha ley establece que el Estado debe aportar el 50 % de la financiación para las prestaciones en materia de dependencia; mientras que el otro 50 % lo debe poner la correspondiente comunidad.

Diego Calvo aseguró que el Gobierno solo está aportando el 70 % de los costes de la ley de Dependencia y que la Xunta financia el servicio de ayuda en el hogar en un 60 % con fondos propios y en un 40 % con fondos procedentes del Estado. «Temos que cambiar esta situación e iniciar ese proceso de revalorización do servizo, pero tamén esixir ao Gobierno do Estado que faga fronte á súa contribución, porque non cumpre coa lei para financiar os servizos sociais», señaló.

Según Calvo, la reunión entre Rueda y Varela ha sido «cordial e frutífera» y se enmarca dentro de la ronda de contactos que el presidente de la Xunta va a tener con los alcaldes de los principales municipios gallegos y los presidentes de las cuatro diputaciones.

Asimismo, Calvo anunció que la Xunta y la Fegamp han acordado además que las Unidades de Axuda á Drogodependencia serán asumidas por la Xunta en «toda Galicia», un total de 11.

Otro asunto a tratar fue la reactivación de la comisión de estudio de las competencias, que fue «paralizada» debido a las elecciones municipales, los cambios en la dirección de la propia Fegamp y las pasadas elecciones generales. Para dicha comisión se aportaron dos estudios (uno elaborado por la Xunta y otro por la Fegamp) y en ella se pretende acordar «que competencias deben asumir cada Administración».

«Hai competencias que asumen os municipios e non son dos municipios e hai competencias que asume a Xunta e que non lle corresponden á Xunta. Hai que porse de acordo en cales son esas competencias», afirmó Calvo, que dijo que una vez definido el listado se tiene que iniciar un proceso de revisión y asignar a cada Administración sus competencias.

En la reunión también se habló de modificar el modelo de financiación: «Os municipios teñen un problema co sistema de financiamento actual, estamos de acordo, pero as comunidades autónomas tamén temos problemas de financiamento por un sistema que non recolle as necesidades que temos a día de hoxe», señaló Calvo. Esta negociaciones del Estado con las comunidades autónomas y los municipios «deben ir á par», puesto que «non tiña sentido reformar un sen reformar o outro».

El presidente de la Fegamp, Alberto Varela, afirmó que es necesario «un maior financiamento por parte da Xunta das Administracións locais a través do fondo de cooperación local, que deben recibir os 313 concellos».

Respecto al servicio de ayuda en el hogar, Varela insistió en la necesidad de aumentar las cantidades que reciben los municipios para el servicio. Según los datos de la Fegamp, los ayuntamientos reciben de la Xunta y del Estado un total de 12 euros por hora de servicio, mientras que la «media» está entre los 20 y los 21 euros, aunque algunos municipios pagan ya 24 euros la hora.