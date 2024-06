Beiras vuelve a mitinear para el BNG y dice que sin ese partido Galicia habría desaparecido hace décadas

Eduardo Pérez

«Si non existise o BNG, este país hai decenios que habería desaparecido do mapa. Estamos en perigo de extinción», dijo Xosé Manuel Beiras sobre el partido con el que rompió en el 2012, y con el que se ha reconciliado hasta el punto de que hoy miércoles volvió a tomar la palabra en un acto de campaña. Fue en A Coruña, en la explanada frente al recinto de Palexco. Pese a que la campaña está siendo de baja movilización, hubo público y faltaron sillas, muchas fueron ocupadas por antiguos militantes y exconcejales que, como el antiguo líder, se fueron en el 2012 a formaciones como la Marea Atlántica o Anova y han regresado a la órbita del Bloque tras el fracaso de la izquierda alternativa que nació a la sombra de Podemos.

Beiras agradeció la invitación del Bloque, que le hace sentirse «rexuvenecido». Aunque le cueste más sostener su chorro de voz característico, fue enérgico. Empezó con humildad: «Non son eu quen pode aportar gran cousa», y recordó que en los 50 frecuentaba a Otero Pedrayo, que le decía con picardía: «Eu son unha pantasma do século XIX, e a min me pasa o mesmo, me sinto como unha pantasma do século XX».

Después recordó a Lois Tobío, que logró el reconocimiento de Galicia como nación en la Sociedad de Naciones, y el anteproyecto de estatuto de autonomía de 1931, que también recogía ese estatus, y se preguntó «onde estamos agora?» Responsabilizó a «Alberto Núñez efe punto [Feijoo]» y a «Alfonso Rueda, que non Rueda para nada». Los describió como «os RIP», «traidores», «desalmados belicistas» que han impedido «rematar co expolio sistemático do país» y su funcionamiento como una «colonia» que «mata» el idioma propio y el alma de Galicia, con el riesgo de convertirnos en «chimpancés sen memoria».

El excandidato a la Xunta y actual portavoz del BNG en A Coruña, Francisco Jorquera, que presentó el acto, calificó como un «auténtico privilexio» para el BNG contar con la presencia de Beiras. Ana Miranda, candidata al Parlamento Europeo, regaló al antiguo líder los carteles que tenía en su juventud. No eran de «Siniestro Total ou Bon Jovi», eran retratos electorales del entonces candidato a la Xunta.

La portavoz nacional, Ana Pontón, le agradeció, como a los demás representantes de Anova y otros partidos, que hayan sabido unirse «en defensa de Galiza e do ben común deste país».

Ya metida en faena, Pontón denunció que «agora temos a Rueda facendo de comercial de Altri, para que coloque unha macro celulosa contaminante que non quere Portugal no corazón de Galiza». El proyecto industrial también fue criticado por Beiras, que instó al BNG a apoyar a las entidades sociales que protestan, y por Ana Miranda, que subrayó que cada voto al BNG es un voto contra esa instalación.