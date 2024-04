Besteiro urge «reactivar o partido» en la renovación de la ejecutiva del PSdeG

Congreso extraordinario del PSdeG Paco Rodríguez

Entre los apoderados que esta mañana se sentaban en el salón del hotel compostelano donde el PSdeG celebró su congreso extraordinario había quien todavía pedía un listado con la propuesta de la nueva ejecutiva. El secretario xeral, José Ramón Gómez Besteiro, guardó con máximo hermetismo la propuesta que avaló esta mañana el partido. «Eu vin aquí para poñer en marcha un proxecto que nos leve a presidir a Xunta, e para iso estou aquí. Para iso esta nova executiva está aquí», reivindicó el líder del PSdeG en su discurso inicial.

La ejecutiva fue aprobada por el 72 % de los 524 delegados presentes y el 83 % de los que votaron. Esta se reducirá de 58 a 40 miembros, con tantos hombres como mujeres, y en la que ya no estarán ni Valentín González Formoso, predecesor de Besteiro, ni José Manuel Lage, hasta ahora secretario de Organización. Le sustituirá Luis Lago Lage, con larga experiencia en el PSdeG y responsable de área de Administración en la última ejecutiva, y la pontesa Ana Pena será su adjunta en esta nueva etapa que inicia un partido que encontró un nuevo abismo en las pasadas elecciones de febrero. Toca remontar: «Hoxe é o primeiro día desa nova etapa para o Partido Socialista e para Galicia».

Besteiro encomendó a los suyos a «conectar mellor o partido cos galegos e galegas» y, por tanto, a «reactivar» al PSdeG. Valoró que la organización que lidera la que «mellor representa á Galicia progresista» y que es un partido unido, no solo a nivel interno, expuso, sino «á hora de transmitir» sus ideas. También que el suyo es un proyecto con «identidade» y «con dinámicas» propias. Pero el secretario xeral fue también crítico con la deriva de los últimos años. Apeló a ser «conscientes» de las debilidades del PSdeG, al que reclamó «ampliar e fortalecer a súa base xeracional».

«Debemos admitir ter cometido, como partido, algúns erros nos últimos tempos ao non prestar suficiente atención a determinadas xeracións», admitió Besteiro, tras unas elecciones de febrero en las que PP y BNG se hicieron con la mayor parte de los votos entre los menores de 40 años. Expuso las dificultades que atraviesan los socialistas gallegos para hacer llegar su mensaje a los jóvenes, quienes «non se ven de todo representados», añadió. «É imprescindible ser realistas con nós mesmos para poder tomar as mellores decisións», subrayo el secretario xeral antes de asumir el «difícil reto» que tiene por delante. «Galicia non ten que agardar máis, aquí estamos», subrayó, apelando a los delegados presentes en el congreso a «saír aí fóra dende mañá mesmo» para trasladar a la ciudadanía que el PSdeG «entendeu a mensaxe» y que, con ambición, está «preparado para todo».

Apoyo a Pedro Sánchez

El terremoto desatado desde que Pedro Sánchez inició el período de reflexión sobre su continuidad al frente del Gobierno estaba en boca de todos los asistentes. También en los discursos. Besteiro pidió al jefe del Ejecutivo que siga adelante porque es importante «non dar un paso atrás». «Rendirse non é unha solución», manifestó.

«Xa no 2009 perdemos a Xunta de Galicia despois dunha campaña de manipulación dirixidas contra nós. Foi a campaña máis sucia da historia de Galicia. E logo seguiron os infamias, as calumnias, os anónimos», comentó el secretario xeral, que recordó así los ocho años que permaneció apartado de la política tras la decena de imputaciones que terminaron archivadas.

Antes que Besteiro intervino el ministro de Transportes, Óscar Puente, quien lamentó que Galicia «conoce muy bien» lo que está sucediendo a nivel estatal porque el PP que ahora dirige Génova ya estuvo al frente del PP gallego lanzando «bulos, difamaciones, exageraciones, calumnias».

«Veo la situación en la que estamos en este momento y la campaña feroz contra Pedro Sánchez recuerda a la que Feijoo ya hacía esto con Emilio Pérez Touriño», presidente de la Xunta entre 2005 y 2009. Consideró así que «Galicia ha sido un banco de pruebas de lo que la derecha española hace en España» ya que, indicó, los populares consiguieron en la comunidad sacar a alcaldes de gobiernos, así como al propio Besteiro.

Estos son los nombres del nuevo PSdeG de Besteiro

El nuevo secretario xeral reduce el número de secretarías, además de renovar más de la mitad de las caras que las pilotarán

El PSdeG ha presentado a su nueva ejecutiva nacional gallega. Resulta totalmente paritaria, 20 hombres y 20 mujeres. Además, ha renovado más de la mitad de sus rostros (un 55%), reduciendo en un 31% el número de secretarías. Estos son los nuevos rostros al completo de la nueva ejecutiva:

Secretario Xeral: José Ramón Gómez Besteiro (Lugo). Portavoz del PSdeG-PSOE en el Parlamento de Galicia y abogado.

Presidenta: Carmela Silva Rego (Vigo). Presidenta actual de PSdeG-PSOE y abogado.

Secretario de Organización e Administración: Luis Ángel Lago Lage (Rábade). En 1998 comenzó en la Ejecutiva nacional gallega con Emilio Pérez Touriño. Participó en distintas ejecutivas como secretario de Política Municipal, secretario de Política Institucional y Secretario de Administración. Es concejal, diputado provincial, senador y presidente de la Comisión de Interior del Senado. Tiene formación como maestro licenciado en Historia.

Secretaría de Coordinación do Parlamento de Galicia: Lara Méndez (Lugo). Exalcaldesa de Lugo.

Secretaría de Coordinación con las Cortes Generales: César Mogo Zaro (O Valadouro).

Secretario de Educación: Luis Álvarez (Lugo).

Secretaría de Desarrollo Rural: Roberto Fernández Rico. Alcalde de Ribeira de Piquín y presidente de la Fundación Terra de Desarrollo Rural.

Secretaría de Transporte y Movilidad Sostenible: Patricia Otero Rodríguez (Burela). Diputada en el Congreso de los Diputados y abogada.

Secretaría de Comercio: Gloria Prada (Monforte). Primera teniente de alcalde de Monforte y concejala de Hacienda.

Secretaría de Política Forestal: Teresa Fernández Pérez (A Fonsagrada). Concejala en A Fonsagrada y biólogo.

Secretaría Ejecutiva: Marta Rouco (Vilalba). Alcaldesa de Vilalba, es licenciada en Ciencias Políticas.

Secretaría adjunta de Organización: Ana Peña Purriños (As Pontes). Es concejala de Industria en As Pontes.

Secretaría de Ciencia, Innovación y Universidad: Julio Abalde Alonso (La Coruña). Ex rector de la Universidad de A Coruña y actual parlamentario autonómico Doctor profesor de Microbiología.

Secretaría de Salud y Sanidad: José Miñones Conde (Ames). Exministro de Sanidad y presidente de Merkasa. Farmacéutico y profesor universitario

Secretaría de Igualdad: Silvia Fraga Santos (A Coruña). agente de igualdad y abogado.

Secretaría Política Municipal: Juan Manuel Rodríguez García. Alcalde de Cerceda y sociólogo.

Secretaría de Transición Energética y Planificación Industrial: Ángel Mato Escalona (Ferrol). Exalcalde de Ferrol. Químico

Secretaría del Mar y Recursos Marinos: José Ramón Romero García (Boiro). Alcalde de Boiro y empresario.

Secretaría de Hacienda Pública y Autogobierno: Xaquín Fernández Leiceaga (Santiago). Doctor en Economía y profesor.

Secretaría de Relaciones Institucionales: Marta Álvarez Santullano (Santiago). Subsecretaria de la Asociación Local de Santiago y abogada.

Secretaría de Medio Ambiente, Sostenibilidad y Emergencia Climática: Noemí Díaz Vázquez (A Coruña). Concejala de Medio Ambiente en el Ayuntamiento de A Coruña y catedrático de Biología y Geología.

Secretaría de Políticas de Deporte y Salud: Nereida Canosa Rodríguez (A Coruña). Diplomado en Gerontología y Terapia Social ocupacional

Secretaría Ejecutiva: Mercedes Noceda Gómez (Carnota).

Secretaría del Reto Demográfico: Ramón Alonso López (Entrimo). Alcalde de Entrimo. Es abogado.

Secretaría de Idiomas: Margarida Pizcueta Barreiro (O Barco de Valdeorras). Concejala de Cultura en O Barco y filóloga.

Secretaría de Turismo y Patrimonio: Ignacio Gómez Pérez (Ribadavia). Edil en el Municipio de Ribadavia. Tiene estudios en Ciencias Jurídicas y Administraciones Públicas.

Secretaría de Emprendimiento y Trabajo por Cuenta Propia: Patricia Domínguez Barja (Trives). Abogada, es alcaldesa de Trives.

Secretaría de Función Pública y Justicia: María Fernández Ojea (Ourense). Secretario-interventora en el Concello de Crecente y licenciada en Derecho más Publicidad y Relaciones Públicas.

Secretaría de Políticas Sociales y Dependencia: Margarita Martín Rodríguez (Ourense). Diputada en Madrid y psicólogo.

Secretaría Ejecutiva: Celso Fernández López (Maside).

Secretaría de Economía y Empleo: Abel Losada Álvarez (Vigo). Subdelegado del Gobierno, doctor en Ciencias Económicas y catedrático universitario de Historia e Instituciones Económicas.

Secretaría de Urbanismo y Derecho a la Vivienda: Iria Sobrino Fagilde (Marín). Arquitecta urbana.

Secretaría de Estudios y Programas: Ángel Rivas González (Vigo). Concejal de Vigo.

Secretaría de Derechos LGBTI: Javier Carballo de Jesús (Valga). Concejal en Valga. Es titulado en Relacións Laborais.

Secretaría de Galeguidade e Emigración: Bárbara Domínguez González (A Guarda).

Secretaría de Políticas de Seguridade e Emerxencias: Digna Rivas Gómez (Redondela). Alcaldesa y técnica en Riesgos Laborales.

Secretaría de Política Europea y de Transformación Digital: Nicolás González Casares (Lalín). Eurodiputado.

Secretaría de Política Cultural e Formación: Julio Torrado Quintela (Vilagarcía de Arousa). Profesor de Ciencias Políticas.

Secretaría de Análise e Prospectiva: Iván Puentes Rivera (Pontevedra). Profesor de Ciencias Políticas.

Secretaría Ejecutiva: Mónica González Conde (Silleda). Concejala en Silleda y periodista.