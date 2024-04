Lago Lage asumirá la secretaría de Organización del PSdeG, con Ana Pena Purriños como adjunta

El PSdeG renovará esta mañana su ejecutiva en un 55 %, reduciendo el número de miembros de 58 a 40 personas para hacerla paritaria, y en la que ya no estarán ni el secretario xeral saliente, Valentín González Formoso, ni su número dos, José Manuel Lage. La secretaría de organización pasará ahora a compartirse, con un secretario y una secretaria como adjunta, según avanzan fuentes socialistas. El ex senador lucense Luis Ángel Lago Lage asumirá el cargo, con la concejala de As Pontes Ana Pena Purriños como adjunta, una vez valide la lista el congreso extraordinario que se celebra en Santiago.

El cónclave PSdeG dará luz verde esta mañana a la nueva ejecutiva liderada por José Ramón Gómez Besteiro, secretario xeral después de haber entregado los avales requeridos en el proceso de primarias al que solo concurrió él como aspirante. En un año, los socialistas gallegos volverán a examinar su ejecutiva en un nuevo congreso, que se celebrará después del federal, previsto para otoño del próximo año. La actual presidenta del partido, la senadora Carmela Silva, seguirá en el cargo, mientras que la exalcaldesa de Lugo y diputada autonómica, Lara Méndez, asumirá la secretaría de coordinación con el Parlamento gallego, una nueva área.

Secretaría de Organización compartida

Besteiro llevó con hermetismo la confección de su nueva ejecutiva, y de lo poco que había trascendido, era que el peso de las mujeres iba a verse incrementado en ella, empezando por la secretaría de Organización. Finalmente, el secretario xeral optó por un modelo novedoso, en el que estas tareas serán compartidas entre Luis Ángel Lago y Ana Pena Purriños, esta como adjunta. La elección de la segunda teniente de alcalde en As Pontes, ayuntamiento donde gobierna Formoso, sirve de enlace con el anterior secretario xeral, que a pesar de no continuar en la ejecutiva, reconoció que continuará colaborando con la nueva dirección.

