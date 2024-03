En Galicia hay 71 pediatras cuyo cupo excede lo establecido por Sanidad y las comunidades

Foto de enero del 2023 del centro de salud de Viveiro, en el que se informa de la ausencia de pediatras PEPA LOSADA

La Asociación Española de Pediatría de Atención Primaria celebra estos días su congreso nacional y lo hace evaluando la situación de un colectivo que durante el año 2023 vivió un año de protestas para mejorar la atención de los menores en los centros de salud. Entre las reivindicaciones de estos facultativos figuran que ningún niño esté sin pediatra de cabecera —hay vacantes que están ocupadas por médicos de familia— y que se cumpla lo estipulado en el marco estratégico de atención primaria establecido por el Ministerio de Sanidad y las comunidades autónomas de no superar los mil niños por pediatra.

En España un 30 % de los profesionales superan actualmente este tope según los datos aportados por esta sociedad científica. Son 2.036 de un total de 6.613 especialistas, y hay incluso un pequeño colectivo, 97, con más de 1.500 menores asignados. En Galicia son 71, el 23 % del total, los profesionales con más de mil niños por cupo. La comunidad gallega está exactamente en el punto medio de la tabla, es decir, hay ocho autonomías con mejores ratios y otras ocho con peores cifras. Valencia, Asturias y Canarias presentan la mejor situación, con menos de un diez por ciento de los profesionales con exceso de cupo, y Cantabria, Castilla y León, Murcia, Navarra y País Vasco también superan a Galicia.

En el otro lado de la balanza están los casos de Madrid, Cataluña y Baleares, en donde más de la mitad de los pediatras tienen más de mil niños asignados. En Cataluña 43 pasan de los 1.500. El resto de las autonomías, Andalucía, Aragón, Castilla-La Mancha, Extremadura y La Rioja, oscilan entre el 30 y el 48 %.

El exceso de cupo no es el único problema, lamentan los profesionales, que también critican que en la práctica no se haya limitado el número de pacientes que se atienden cada día. Antes de las protestas del 2023 era de entre 30 y 35 al día, una cifra que en la teoría ha bajado a entre 25 y 28 pero en la práctica sea el mismo, «ya que se citan como urgentes los que no entran en la agenda reducida», explica Pedro Gorrotxategi, vicepresidente de la asociación española de pediatría de primaria. La conclusión es que pese a las huelgas y acuerdos sindicales, «la situación no ha mejorado». Es más, los facultativos temen que empeorará por el número de jubilaciones previstas para los próximos años.