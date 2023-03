Más de once mil niños gallegos, sin pediatra asignado

ALBERTO LÓPEZ

Más de medio millón de niños españoles no tienen un pediatra asignado en su centro de salud. Esto no implica que no reciban atención por parte de un profesional sustituto, pero no tienen un facultativo de referencia al que acudir. Los datos, de la Asociación Española de Pediatría, revelan que en Galicia esta cifra supera los once mil. Hay en concreto 11.478 menores sin pediatra asignado, y casi el 18 % de las plazas o no tienen profesional asignado o ejerce esta función un médico sin la especialidad.

La situación de la comunidad gallega no es la peor. La mayoría de las autonomías tienen entre un 2 y un 5 % de vacantes y ahí se sitúa Galicia. Están mejor Castilla-León, Cantabria, La Rioja, Murcia y Canarias, con menos de un 2 % de plazas sin cubrir, mientras que Madrid presenta el mayor déficit de especialistas con más de un 10 % de puestos sin profesional asignado.

El sindicato médico O´Mega, el más representativo en la comunidad, ha denunciado esta situación y recuerda que de las 343 plazas de pediatría de los centros de salud gallegos 16 están sin cubrir (4,6 %) y otras 45 (13.11 %), están ocupadas por médicos de familia.

Pontevedra, con 6, Vigo (4), y Lugo y Ourense (2 cada una), son las ciudades con más vacantes. En cuanto a la cobertura de plazas de pediatría por parte de médicos de familia, el mayor número de casos se producen en A Coruña y Lugo, con once cada una.

El sindicato exige que se cubran todas estas plazas con especialistas, lo que supondría la contratación de 61 pediatras. Además, piden que se concentren los recursos en horario de mañana para optimizar los profesionales existentes.