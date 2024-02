Las ayudas de la Xunta a la compra de vivienda habitual pueden pedirse desde este miércoles

Vivienda protegida construida en Santiago, en una foto de archivo PACO RODRÍGUEZ

El Diario Oficial de Galicia (DOG) de este martes ha publicado la convocatoria de dos líneas de ayuda a la compra de vivienda que suman casi 8,5 millones de euros.

La primera de las resoluciones del Instituto Galego de Vivenda e Solo (IGVS) regula subvenciones por valor de 3.450.000 euros para adquirir vivienda habitual en Galicia en tres modalidades: compra de vivienda de protección autonómica, adquisición de inmuebles ubicados en casco histórico, o compra de vivienda por personas menores de 36 años en municipios con población igual o inferior a 10.000 residentes .

En los tres casos, el plazo para presentar las solicitudes arranca este miércoles 14 de febrero y se extenderá hasta el 31 de octubre, salvo que el crédito se agote antes.

A compra de vivienda protegida se destinan 1,05 millones de euros. Se podrá solicitar una subvención equivalente al 20 % del coste, con un límite de 20.000 euros si la vivienda está en una de las siete ciudades y el solicitante tiene menos de 36 años. En otras zonas y para compradores en otras franjas de edad, el importe de la ayuda oscila entre los 12.000 y los 16.000 euros. Hay que ser adquirente o adjudicatario en primera transmisión.

Para adquirir inmuebles para residir en alguno de los centros históricos de la comunidad se reservan 500.000 euros. Las ayudas serán de 10.800 euros si el comprador tiene 36 años o más y de 12.800 si tiene menos de esa edad. Y subirán hasta los 15.000 si la vivienda está en un ámbito declarado como Área Rexurbe. El inmueble puede ser nuevo o usado, pero debe estar ya construido, y el contrato o la escritura pública de adquisición tendrá que ser posterior al 2 de octubre del 2023.

A la tercera modalidad se asigna la mayor partida presupuestaria, de 1,9 millones de euros para que menores de 36 adquieran vivienda en municipios de 10.000 habitantes o menos. La ayuda equivaldrá al 20 % del precio de compra del inmueble, siempre que no supere los 120.000 euros, y hasta un máximo de 10.800 euros por subvención. Como en el caso anterior, puede ser vivienda usada o nueva, pero ya construida.

Avales para jóvenes

La otra resolución del IGVS convoca una segunda edición del programa de avales públicos para que menores de 36 años adquieran su primera vivienda en Galicia, facilitándoles la concesión de una hipoteca, al aportar el equivalente al 20 % del precio de compra. Está dotado con un presupuesto de cinco millones de euros.

Para obtener la subvención, el precio de la vivienda no podrá superar ciertos límites. Si el inmueble está en Santiago, A Coruña, Vigo, Pontevedra u Ourense, el importe no excederá los 240.000 euros, por lo que la subvención máxima será de 48.000. Para viviendas en Lugo, Ferrol y otros municipios urbanos y de tamaño medio (el listado puede consultarse en la resolución) el precio máximo de la vivienda será de 180.000 euros y el tope de la subvención, de 36.000 euros. Para el resto de concellos, el inmueble no podrá superar los 130.000 euros y la ayuda máxima será de 26.000.

Las solicitudes para estos avales podrán presentarse a partir del próximo 1 de marzo y hasta el 30 de octubre, o hasta que se agote el crédito del programa.

Podrán pedir estas ayudas personas mayores de edad y menores de 36 años, empadronadas en algún concello gallego y con unos ingresos mínimos de dos veces el Iprem (16.800 euros) y máximos de 5,5 veces ese indicador (46.200 euros). Si el inmueble lo adquiere más de una persona, todos los compradores deben cumplir estos requisitos, aunque los ingresos máximos se elevan a 6,5 veces el Iprem (54.600 euros).