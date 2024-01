El sector turístico gallego quiere calidad, más gasto medio y viajeros todo el año

Personas solicitando información en el estand de Galicia en Fitur la semana pasada Xunta

Rematada la gran cita de Fitur, queda claro que Galicia cotiza al alza como destino turístico. Más allá de que el estand gallego fuese premiado como uno de los mejores puestos de una comunidad autónoma, el interés que despertó la oferta desplegada fue notable. El material promocional prácticamente se agotó, y el espacio de negocios acogió cuatrocientas reuniones con más de 1.500 profesionales del sector. México, Estados Unidos y Portugal fueron los países que más se interesaron por el destino Galicia. «Llevo 26 años y no había visto un Fitur igual. El estand gallego ha arrasado. Creo que este 2024 va a ser un buen año para el sector, incluso mejor que el pasado», comenta Cesáreo Pardal, presidente del Clúster Turismo de Galicia, que agrupa a 68 entidades del sector turístico.

Los objetivos para este año no pasan por cifras concretas, aseveran tanto desde el Clúster como desde la agencia Turismo de Galicia de la Xunta. Lo cierto es que resulta difícil poner número a esas metas cuando todo apunta a que el 2023 cerró por encima de los siete millones de viajeros recibidos. Los datos de ocupación extrahotelera de diciembre, que el Instituto Nacional de Estadística publicará esta misma semana deberán confirmarlo, pero todo apunta a que estos establecimientos sumarán otros dos millones de huéspedes a los casi cinco millones acogidos por los hoteles, según la Encuesta de Ocupación Hotelera ya publicada para todo el 2023.

«Este ano superamos con creces o número de viaxeiros que estimabamos na anterior Estratexia Galicia Destino Seguro, e agora interésanos seguir traballando para que os beneficios do turismo se repartan cada vez máis polos distintos concellos e que o sector sexa cada vez máis competitivo. Os obxectivos pasan por seguir medrando de xeito ordenado e planificado», señalan desde la Xunta. «Nosotros no queremos hablar de cifras, sino de calidad y de desestacionalización», corrobora Cesáreo Pardal.

Esos son algunos de los objetivos que el sector quiere incluir en la próxima estrategia 2024-2030, basada en el diagnóstico que se ha hecho a través de un proceso de escucha en el que participaron más de mil agentes públicos y privados. Conversaciones que han subrayado la prioridad de lograr un turismo menos centrado en los meses de verano. «Galicia tiene recorrido para ello, el sector está preparado para acoger a más turistas y para que las empresas puedan funcionar más meses al año», afirma Pardal, insistiendo en que para desarrollar ese potencial hacen falta más conexiones aeroportuarias y más frecuencias de alta velocidad. «Gracias a Dios que tenemos cerca el aeropuerto de Oporto con más de 110 conexiones internacionales», apunta.

El secreto para extender la demanda turística a todo el año y a todo el territorio pasa por diversificar la oferta. Galicia no es solo turismo de playa, aunque también. Tampoco turismo rural, aunque siga siendo uno de sus grandes atractivos. Los motivos para venir a la comunidad se multiplican. «Hai festivais moi consolidados, como o Son do Camiño, o Morriña Festival, o Resurrection... que teñen un público moi fiel e iso sempre tira do turismo e das visitas», ejemplifica Juan Rivadulla, presidente de la Asociación Gallega de Agencias de Viajes (Agavi) que avanza que estas empresas están trabajando «a moi bo ritmo» en este inicio de año, con más reservas a estas alturas de las que había a finales de enero del año pasado.

«Buscaremos a especialización en varios segmentos cun gran potencial», apuntan desde Turismo de Galicia, citando entre otros el turismo sénior, el náutico, deportivo o el de salud, con la idea también de atraer a más viajeros internacionales.

Alargar la estancia de los turistas en Galicia y aumentar el gasto medio que hacen en la comunidad son otros de los objetivos prioritarios del sector, que también tiene por delante el reto de la sostenibilidad, tanto ambiental como social. «El turismo es beneficioso para todos, fija renta, fija población, y ha de seguir siendo así», defiende el Clúster.

Todas esas metas se arropan con un concepto, el de calidad, tanto en la oferta como en la demanda. «Temos que aprender da mala experiencia doutras comunidades que viviron un crecemento desmesurado. Nós queremos un turismo de calidade, respectuoso, que non dea problemas e cree riqueza, pero para iso os primeiros que temos que ofrecer excelencia somos nós. E nese camiño estamos», concluye el presidente de la Confederación Empresarial de Hostelería y Turismo de Galicia, Cheché Real.

Galicia coordina durante el 2024 las acciones de la marca España Verde

Galicia ha asumido para todo el año 2024 la coordinación de la marca turística España Verde, que integra junto con Asturias, Cantabria y País Vasco. Dentro de las acciones para esta anualidad se incluyen actuaciones promocionales para los mercados de Nueva York, Londres, Berlín, Viena, Zúrich, Milán, Roma o París entre otros muchos, y también una acción especial de promoción de la gastronomía de estas autonomías en Lisboa. Además, Galicia quiere impulsar el Camino de Santiago como un hecho diferencial vertebrador de las cuatro comunidades que componen la marca.

Pero lo más destacado es que este año está previsto que se complete el diseño del Corredor de Ecoturismo de la España Verde, una gran ruta que atraviesa los principales lugares de especial interés natural de las cuatro comunidades participantes. En la iniciativa colaboran espacios naturales protegidos, pero también empresas vinculadas a la observación de la fauna, el turismo activo o el alojamiento. El objetivo es crear el mayor corredor ecoturístico de Europa, financiado con fondos Next Generation.

Con fondos europeos se ejecutará también un Plan de Competencias Dixitais dotado con 2,5 millones de euros que prevé formar a casi 900 profesionales del sector y otros 5,5 millones servirán para financiar ayudas a la mejora de la eficiencia energética para las empresas turísticas.