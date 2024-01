Apoyo a las peticiones del turno de oficio: «Solo se están poniendo parches»

Protesta de abogados del turno de oficio en Ourense. Santi M. Amil

Los abogados del turno de oficio llevan dos meses en huelga en Galicia. Reclaman una regulación jurídica profesional del turno de oficio y una subida de retribuciones. El director xeral de Xustiza de la Xunta anunciaba este jueves a La Voz que en el 2025 la Xunta aumentará los pagos para los abogados del turno de oficio y defendía que en Galicia se paga más que en otras comunidades. Representantes del sector analizaron la situación después de más de ocho semanas de protestas.

En Lugo, el seguimiento de la huelga del turno de oficio parece mantenerse en el tiempo. Las protestas de abogados y procuradores ante el edificio de los juzgados suelen reunir a cerca de un centenar de profesionales que reclaman mejoras en sus derechos laborales, que van desde una jubilación mejor pagada hasta una mayor compensación por las guardias. El presidente del Ilustre Colexio de Avogados de Lugo, Félix Mondelo, prefiere actuar con diplomacia y centrarse en las mejoras que, según él, están por venir. Explica que las reuniones con el departamento de Xustiza de la Xunta han sido «fructíferas» y se han conseguido «mejoras sustanciales en algunas retribuciones para cuando termine el actual acuerdo que tenemos con ellos el año que viene». Mondelo apunta que los colegios gallegos llevan años «pidiendo más inversión para el turno de oficio», aunque destaca que «Galicia es una de las comunidades que, al tener transferidas muchas competencias de Justicia, se encuentra en una mejor situación en cuanto a los baremos que medimos».

En el último acuerdo firmado con Xustiza, especifica Mondelo, dieron «preferencia a mejoras en las retribuciones de asuntos del día a día, dejando de lado otras actuaciones». Para el 2025, pedirán un aumento en el pago de las intervenciones en registros domiciliarios (actualmente en 20 euros, duren lo que duren) o en el abono de la disponibilidad de la guardia, que ahora mismo no se paga. «También queremos que se pague la interposición de recursos en fase de instrucción, por ejemplo», añade Mondelo.

Francisco Rabuñal, decano del Colexio da Avogacía de Santiago, dice que «es evidente que desde hace muchos años, desde todos los colegios de abogados y desde el Consello da Avogacía Galega lo que estamos solicitando es que se incremente el presupuesto destinado al turno de oficio y al pago de sus retribuciones. Es cierto lo que dice el director xeral, que todos los años intentamos aumentar tanto los conceptos por los que se paga, porque había los que no se pagaban y poco a poco se están cubriendo, como también las cuantías, y eso ha situado a Galicia a la cabeza en España en lo que a las retribuciones se refiere, sobre todo si se compara con el territorio del ministerio». Asegura que desde los colegios y desde el Consello mantienen un diálogo permanente con la Xunta, pero, en su opinión, la solución al conflicto sería «un pacto de Estado por la Justicia, a todos los niveles, que sea lo que incremente el presupuesto con carácter general que se destina a Justicia. Y no solo a la justicia gratuita». Esa falta de fondos, cree Rabuñal, «es seguramente lo que ha originado todos los problemas que estamos viendo en los últimos años, con huelgas no solo del turno de oficio, sino de los letrados de la administración de Justicia, de jueces, de fiscales y de funcionarios. El dinero que se destina a Justicia siempre ha sido insuficiente, como muestra que este año se hayan adjudicado menos nuevos juzgados de los que son necesarios. En el caso de Santiago, nos hemos quedado sin el juzgado de violencia de género que sería muy necesario para la ciudad».

Para el decano de los abogados de Santiago haría falta una nueva ley de justicia gratuita: «Lo que se ha estado haciendo son parches en la ley y, en el caso de Galicia, hemos estado haciendo convenios específicos para poder suplir las deficiencias que tiene la ley». En cuanto a la huelga, explica: «Nosotros no hemos convocado una huelga desde las instituciones porque creemos que existe ese diálogo permanente que está dando resultado y los resultados están ahí». También «es cierto que se están mezclando reivindicaciones a la Xunta con las que dependen del Estado. E incluso la justicia gratuita no depende exclusivamente de la Xunta». «Yo sí comprendo que en el territorio ministerio la presión sea mayor porque su situación es mucho peor que en las comunidades con las competencias transferidas, especialmente en Galicia. Pero vaya por delante que lo que se cobra en el turno de oficio sigue siendo insuficiente», concluye.

Pilar López Guerrero, decana del Colexio da Avogacía de Ourense, asegura que comparten las reivindicaciones de los letrados del turno de oficio, si bien asegura que no está «de acuerdo con las formas». «Estas cosas necesitan tiempo», afirma López Guerrero, que cree que muchas de las reivindicaciones que plantean los convocantes de la huelga ya se resolvieron en la comunidad gallega. «O ya están cumplidas o no son competencias de aquí», afirma. Recuerda que el Consello da Avogacía Galega lleva muchos años negociando con la Xunta para que se recojan mejoras en las retribuciones del turno de oficio. «Hemos conseguido solucionar muchos temas a través de convenios, nos lo hemos currado y actualmente tenemos una situación favorable», dice. Es consciente, pese a todo, de que quedan temas pendientes, como el incremento del baremo y la inclusión de nuevos conceptos por los que ahora los letrados del turno no cobran, si bien cree que se debe optar por el diálogo.

En Ferrol existe una división de posturas en cuanto a las reivindicaciones del turno y problemas de la abogacía. Desde el Colegio, la responsable del turno, Clara Vilariño, dice que tanto el ICA Ferrol como el resto de ICAS gallegos y el Consello de la Avogacía Galega mantienen conversaciones con la Xunta respecto a las reivindicaciones históricas del colectivo. «Nuestra pretensión es mejorar sustancialmente las condiciones en las que actualmente se presta por los profesionales el servicio de asistencia jurídica gratuita, por lo que la negociación está abierta, y además de trasladar nuestras inquietudes y propuestas de mejora al actual director xeral de Xustiza, se dará cuenta de todo ello en reuniones previstas con las restantes fuerzas políticas gallegas, a fin de que todo el parlamento gallego sea consciente de la problemática actual», argumenta. Se pretende, entre otras muchas mejoras, un incremento sustancial del baremo actual (que este año se actualiza conforme el IPC) implantando además un sistema de actualización permanente, que se abonen todas las actuaciones efectivamente realizadas por el profesional designado y también que se habilite una partida para abonar la disponibilidad del letrado o letrada de guardia, explica Vilariño.

El portavoz de la plataforma en Ferrol es el abogado Santiago Martínez, recuerda que las reivindicaciones no se refieren solo a los pagos, pero en cualquier caso, no pueden esperar al 2025. Respecto del seguimiento de la huelga, al menos en Ferrol, detalla que es masivo. «De todas formas, los 1500 señalamientos diarios en Galicia que señala el director xeral de Xustiza son el total, tanto de asuntos de turno como no -matiza en relación a la entrevista publicada este jueves-. Debería de establecer la comparativa solo con asuntos de turno, porque los otros se tramitan con normalidad, y entonces el porcentaje de seguimiento, el real, subiría». Reitera que la huelga, que es estatal, no es solo contra la Xunta. Respecto del asunto de la mutualidad, que cita el director xeral, la huelga no lo incluye como una de las reivindicaciones. «Mezcla intencionadamente para echar balones fuera de lo que sí son sus competencias», precisan desde la plataforma en Ferrol.

«En el incremento del baremo no es cierto que haya que esperar al año 2025. La situación es urgente y dramática y se trataría de modificar el convenio. Algo que los políticos hacen todos los días cuando a ellos les interesa». En este sentido, el director xeral quiere dar idea a la opinión pública que lo «único que queremos es más dinero, y no es cierto. La Xunta tiene competencia para modificar y ampliar los conceptos». Y no lo hace porque son ellos los que quieren ahorrarse el dinero.

En Lalín, los abogados de oficio continúan apoyando de forma unánime la huelga. El colectivo ha convocado una nueva concentración (está realizando una cada mes o cada 20 días) para este viernes, a mediodía, delante de los juzgados. Consideran que se está consiguiendo visibilizar su problemática y demandan «tener un estatus más reglado y organizado que nos proporcione unos servicios mínimos». Ven avances en la introducción de sus reivindicaciones en el debate político y creen que puede ayudar a ir cambiando las cosas y que se tengan en cuenta, al menos, algunas de sus peticiones.

Destacan que en Lalín siguen interesando la suspensión de juicios y que, aunque tienen que cumplir los servicios mínimos, se están encontrando «con la empatía de los juzgados, que conviven con nuestros problemas y están por la labor de apoyarnos». Creen que «se ha avanzado un poco, aunque no es nada fácil porque nosotros, a diferencia que le pasaba a los jueces cuando estuvieron de huelga, no podemos parar los procedimientos».

El día 3 se celebra una manifestación en Madrid. Los abogados del turno de oficio, tras conversaciones con el Colegio de la provincia, consiguieron que se flete un autobús y entre los que van a acudir está una pequeña delegación lalinense.