El BNG denuncia una «campaña de manipulación» del PP con la subida de los peajes en la AP-9

XOÁN REY | EFE

El diputado del BNG en el Congreso, Néstor Rego, recriminó esta mañana la «manipulación» que está realizando el PP con la subida de los peajes en Galicia, advirtiendo que la responsabilidad es del Gobierno popular de Mariano Rajoy. «Se os galegos e as galegas seguimos pagando polo uso das autoestradas é responsabilidade do PP, mais se pagamos menos é grazas ao BNG», expuso.

En rueda de prensa, Rego apuntó que los peajes vuelven a subir este año a raíz del acuerdo decidido por el Ejecutivo del PP: «Os prezos na AP-9 soben este ano máis que o IPC porque así se contempla no convenio asinado no 2013 asinado por Ana Pastor, agora deputada por Galiza con Congreso e entón ministra de Fomento». El diputado acusó a los populares de pretender «confundir» a la opinión pública después de ser ellos, desde el Gobierno, quienes firmaron la prórroga por «nada máis e nada menos que 25 anos», criticando así las «mentiras» que utiliza el PP para intentar tapar lo que fue «un roubo ao conxunto da cidadanía». Recordó así que la concesión de la autopista habría finalizado el pasado mes de agosto de no ser por la prórroga hasta 2048 firmada por el Gobierno de José María Aznar «a cambio da construción dun tramo de menos de oito quilómetros».

Rego subrayó que fue la negociación del BNG con el Estado, a cambio de investir a Pedro Sánchez, lo que permitió a los usuarios habituales pagar la mitad del peaje gracias a las bonificaciones. Añadió que su partido seguirá trabajando por una «autopista galega libre de peaxes».