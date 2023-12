Rubén Cela volverá a dirigir la campaña del BNG al 18F, con Rodil y Bará al frente del programa electoral

SANDRA ALONSO

El BNG ha puesto en marcha este miércoles el proceso interno de elaboración de listas para las elecciones gallegas del 18 de febrero. Rubén Cela, miembro de la ejecutiva y una de las personas más próximas a la portavoz nacional, Ana Pontón, será de nuevo el responsable de coordinar la campaña de los nacionalistas, como había hecho ya en los últimos dos procesos electorales autonómicos. Al frente de la elaboración del programa electoral estarán los diputados Olalla Rodil y Luís Bará, viceportavoces en la última legislatura, que repiten la tarea que les encargó la dirección del Bloque hace cuatro años. Junto a Cela estará también Lucía López como responsable de organización, cargo que ostenta en solitario y que compartía con Bieito Lobeira -que continúa en la Executiva- hasta su salida en septiembre.

«Estamos convencidas de que o cambio político en Galiza é posible. Temos deseñada unha campaña para tentar conseguilo», manifestó esta maña Rubén Cela, durante una pausa para responder a los medios durante el encuentro de trabajo de la Executiva Nacional, reunida desde esta mañana en un hotel de Santiago. El Bloque iniciará el sábado la elaboración de las candidaturas en las cuatro provincias, con un nuevo cónclave del Consello Nacional para dar paso a las asambleas comarcales que elevarán sus propuestas de integrantes en las listas.

El coordinador de campaña valoró que se trata de un «proceso aberto», «de abaixo cara arriba» y «participativo». «Será absolutamente democratico e transparente, nunca houbo cabida a ningún tipo de modalidade de dedocracia e non será unha excepción este proceso», advirtió. Durante el mismo, Cela respondió que los nacionalistas valorarán la entrada de personas independientes en sus listas: «Sempre estamos abertos a incorporar persoas independentes dispostas a sumar. O BNG sempre tivo nas súas candidaturas persoas que non teñen adscrición necesaria no BNG».

El Consello Nacional volverá a reunirse de nuevo para avalar la propuesta de listas. Será antes del 15 de enero, fecha que finaliza el plazo legal para la presentación de candidaturas. «Encaramos o proceso co máximo dos optimismos, con moitísmias ganas de comezar xa ese camiño cara o cambio galego tan necesario», añadió Cela, que reiteró la ambición de los nacionalistas de alcanzar «un resultado histórico», con la primera mujer presidenta de la Xunta y con el Bloque, también por primera vez, liderando el Gobierno gallego. «Esta será a campaña máis intensa na historia do BNG», valoró.