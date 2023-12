Galicia se planta ante el «traje fiscal a medida» para Cataluña

chema Moya | EFE

El acuerdo de rebaja de la deuda de Cataluña no formó parte del orden del día de la reunión que hoy celebró el Consejo de Política Fiscal y Financiera, pero el pacto que elimina 15.000 millones de euros del debe de las cuentas de la Generalitat protagonizó el fondo y buena parte de las intervenciones de los consejeros autonómicos de Economía ante la ministra de Hacienda, María Jesús Montero. Miguel Corgos, conselleiro de Facenda de la Xunta, fue una de las voces que se pronunció contra el «traje a medida» que considera se ha hecho en favor de Cataluña por parte del nuevo Gobierno central a cambio de la investidura de Pedro Sánchez.

Las explicaciones dadas por la ministra Montero de que la quita de la deuda pública de Cataluña se aplicará al resto de las comunidades autónomas no rebajaron la tensión ni la incertidumbre que el acuerdo alcanzado entre el PSOE y ERC ha generado en la mayoría de las comunidades, incluso la de Castilla y La Mancha, como reconoció el consejero socialista de dicha comunidad, Juan Alfonso Ruiz. «El diablo está en los detalles», señaló Corgos a la conclusión de la reunión. «Dependiendo de cómo se calcule esa cantidad de deuda a compensar o asumir por parte de la Administración General del Estado saldrán unas comunidades autónomas más beneficiadas que otras», añadió el conselleiro de Facenda. Para él, resulta evidente que a quien acabará beneficiando más el sistema que se adopte será con claridad a Cataluña. «La comunidad que hizo la norma, la que la diseñó se hizo un traje a medida y veremos cómo nos queda ese traje a las demás comunidades autónomas», advirtió Corgos, tras reconocer que en el largo encuentro entre consejeros y ministra no se acabó de aclarar el método que se seguirá para calcular la cifra de deuda que se perdonará a cada autonomía.

Y sí hubo acuerdo por parte de las once autonomías gobernadas por el PP en criticar que Cataluña negocie de manera bilateral su situación financiera, más la visión también contraria del Ejecutivo socialista del manchego García Page, el frente del PP se hizo notar igualmente a la hora de rechazar la pauta impuesta por el Gobierno central sobre el porcentaje de déficit al que tendrán derecho las comunidades el año que viene. Los once consejeros populares rechazaron la propuesta de que las autonomías puedan endeudarse en el 2024 en un 0,1 %, así como no hacerlo en absoluto tanto en el 2025 como en el 2026, mientras que para el ejercicio que comienza en tres semanas el Gobierno central lo podrá hacer en un 2,9 %. Galicia expresó en el encuentro territorial su discrepancia ante un reparto que Corgos estimó como «inequitativo», dado el alto nivel de gasto que las comunidades deben de afrontar para costear los servicios que presta a la ciudadanía. «Nos quedamos sin capacidad de endeudamiento futuro», expresó el conselleiro que votó en contra pese a haber diseñado unos presupuestos de la Xunta para el año que viene en los que no se contempla incremento del déficit alguno, hecho inédito en los últimos 16 años.

Corgos consideró injusto, además, que la mayor parte del recorte del déficit a alcanzar el año que viene sobre el actual vaya a recaer en las comunidades autónomas. «No es justo», terció tras haber expresado su voto negativo, al igual que las otras diez autonomías en manos del PP y la abstención de País Vasco y Navarra, al margen de la ausencia de la consejera de Economía y Hacienda de la Generalitat, Natàlia Mas Guix, que encendió ayer un poco más los ánimos al señalar que su comunidad negocia bilateralmente con el Estado.

En el largo encuentro sobre las finanzas públicas, el representante de la Xunta señaló haber instado al Ejecutivo a que aborde de una vez la reforma del sistema de financiación de las autonomías vigente desde el año 2009 y que contemplaba su propia evolución como muy tarde en el 2014. La petición, secundada por otros consejeros, no quedó más que para su inclusión en el acta del encuentro, en el que también comunidades como la andaluza propusieron que se abran partidas específicas para los territorios infrafinanciados, los que no cuentan con aportaciones a cuenta suficientes para hacer frente al coste de los servicios que presta. Galicia demanda desde hace años un sistema en el que no solo pese el número de habitantes para calcular la aportación de cantidades que tienen que salir de la caja central, sino que también se tenga en cuenta cuánto cuesta atender y dar servicio a una población más envejecida que la media estatal y más dispersa en sus asentamientos que otras comunidades muy centralizadas urbanamente o con grandes extensiones sin habitar.