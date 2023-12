El PNV insiste en el adelanto en Galicia y dice que el PP buscará con Rueda «la primera confrontación» con Sánchez

Luis Tejido | EFE

Al presidente Alfonso Rueda le toca responder varias veces al día sobre cuándo convocará elecciones. Pero el responsable de tomar esa decisión, como titular del Gobierno gallego, sigue sin despejar la incógnita y emplaza, con ironía, a que sea la oposición quien lo comunique después de «dicir todas as datas posibles ata xuño». Mientras Rueda mantiene ese silencio, es el presidente del PNV, Andoni Ortuzar, quien ofrece más luz sobre el calendario electoral gallego.

En declaraciones anoche a la Cadena Ser, el líder de los nacionalistas vascos reiteró sus dudas de que las elecciones vascas y gallegas vuelvan a coincidir, como vienen haciendo desde el 2009. «Otras veces han llamado los gallegos para hacerlas coincidir, ahora parece que quieren ir solos y probablemente adelanten», dijo sobre la fecha de los comicios.

Ortuzar quiso pedir disculpas a Rueda «si le ha sentado mal» que opinase que los preparativos en Galicia «van a toda pastilla». «Terá que explicar por que o dixo», manifestó el presidente gallego este jueves tras el Consello de la Xunta, advirtiendo que no mantuvo ninguna conversación con él. Es más, la última vez que se dirigió a un dirigente del PNV fue antes del verano, en el encuentro que mantuvo con el lendakari Iñigo Urkullu en Vitoria, según explicó Rueda.

Rueda niega contactos con el PNV para que las elecciones vascas y gallegas coincidan m.varela

«Me hacía eco de los comentarios que oía en Madrid, y muy cerca de su partido, del señor Rueda. Le pido disculpas si le ha sentado mal», respondía anoche Ortuzar, quien justificó que «a veces» le «traiciona el alma de periodista» y hace de analista. «Pero esto es así: todo lo que se comenta en Madrid es que habrá un duelo importante en Galicia. Que el PP va a revalidar su mayoría absoluta y el resto de partidos van a ver si lo tumban, sería un hecho relevante a escala del Estado», zanjó el presidente del PNV.

A pesar de que él mismo había hablado de la intención de Rueda de «galleguizar» las elecciones, Ortuzar añadió que el Partido Popular también pretende convertir la cita con las urnas en Galicia en «la primera confrontación con la nueva era Sánchez».

Paula Prado: «Todas as datas son posibles ata setembro»

Preguntada esta mañana, tras un acto en Santiago, la secretaria general del PPdeG, Paula Prado, apuntó que «todas as datas ata setembro son posibles», a pesar de los rumores que sitúan las elecciones gallegas de forma inmediata. En línea con lo expresado ayer por Alfonso Rueda, indicó que la fecha se decidirá siguiendo «os intereses de Galicia», negando cualquier conversación al respecto con el presidente del PNV, Antoni Ortuzar.

«Non sei se en soños fala con membros do PPdeG, pero eu lle diría ao señor Ortuzar que se preocupe máis dos problemas que pode ter o PNV de cara as eleccións no País Vasco y deixe de pensar en Galicia», le recomendó Prado.