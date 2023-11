Galicia se prepara para la borrasca Ciarán: cierre temprano de cementerios en Vigo, paseo sin bancos en A Coruña o petición de no salir en Ourol

Puerta principal del cementerio de San Amaro clausurada Marcos Miguez

La presencia de una fuerte borrasca, bautizada en esta ocasión como Ciarán, hace prever una tarde complicada en Galicia. Además de la alerta naranja por viento y olas en el mar (que en la madrugada subirá a roja en la costa de A Coruña), hay avisos naranjas en tierra por posibilidad de ráfagas de cien kilómetros por hora, y también alerta amarilla por lluvias en distintos puntos del interior.

Así las cosas, muchos ayuntamientos ya han empezado a tomar medidas y a prepararse. La jornada puede ser especialmente problemática, al coincidir con la festividad de Todos los santos, en las que muchas personas se desplazan para visitar los camposantos. En Vigo, por ejemplo, los cementerios municipales cerrarán antes dos horas y media antes de lo previsto. No podrá accederse a partir de las cuatro, aunque para compensarlo, permanecen abiertos a mediodía. También se han suspendido las distintas actividades previstas para celebrar el Samaín.

Adelantan el cierre de los cementerios de Vigo por la alerta naranja de la borrasca Ciarán e. v. p.

En A Coruña también se cerrará el acceso principal al cementerio de San Amaro a las cuatro, aunque las puertas laterales estarán abiertas hasta las siete. También está clausurado el Parque de Santa Margarita, incluyendo por tanto la Casa de las Ciencias. Con todo, los principales preparativos se centran sobre todo en el Paseo Marítimo, que suele sufrir las consecuencias directas de los temporales que combinan efectos en tierra y mar. Desde primera hora de este miércoles se trabaja para reconstruir la duna de Riazor que trata de proteger la zona de los embates del mar, que podría llegar a la carretera. Además, por precaución, se han retirado los bancos de piedra del paseo.

Aviso rojo este jueves en A Coruña por la borrasca Ciarán: ¿llegará el mar al paseo marítimo? La Voz

En A Mariña también se toman precauciones. Aún no se han cortado los paseos marítimos en Viveiro ni en Foz, aunque no se descarta hacerlo. En Ourol, además, han pedido a los vecinos que no salgan de casa entre las seis de la tarde y las tres de la madrugada, cuando se espera lo peor del temporal. Y la web municipal incluye recomendaciones como asegurar ventanas o toldos, retirar macetas u objetos que puedan caer a la calle, tener en casa una radio con pilas por si falla el suministro eléctrico, para poder informarse sobre la evolución de la situación y llevar el móvil con la batería cargada en caso de que no haya más remedio que desplazarse.

Piden precaución ante fuertes ráfagas de viento de 100 km/h y en Ourol aconsejan no salir de casa a partir de las seis M. CUADRADO

En Vilagarcía también se ha tomado la decisión de cerrar los parques, para evitar posibles incidentes, toda vez que la comarca de Arousa vivió una madrugada complicada, plagada de incidentes, como paneles arrancados del Concello de A Illa, desprendimientos de ramas, carteles y persianas en Vilagarcía, o la caída de una gran mimosa sobre la carretera en Valga.

Otra noche en alerta: la alianza de viento y lluvia vuelve a dejar un reguero de incidencias en Arousa La Voz

Asimismo, el Concello de Santiago también ha ordenado el cierre de los parques mientras persistan las condiciones meteorológicas adversas.