La Xunta dispondrá de 13.257 millones de euros en el 2024, la cifra más alta de su historia

La Xunta dispondrá de 13.257 millones de euros en el 2024, un 5 % o 637 millones más que este año. Ese techo de gasto, aprobado hoy jueves por el Consello de la Xunta, es el más alto de la historia de Galicia y la base de los presupuestos autonómicos para el próximo ejercicio.

Aunque sea un récord, la cifra se basa en unas «prediccións prudentes», subrayó el conselleiro de Facenda, Miguel Corgos, que acompañó al presidente, Alfonso Rueda, en la habitual rueda de prensa posterior al Consello. Corgos destacó además el aumento de los recursos ordinarios, que pasan de 11.914 millones este año a 12.749 en el 2024, un 7,0 % más, como una muestra de la salud económica de la comunidad, que depende cada vez menos de aportaciones extraordinarias (bajan de 707 a 508 millones).

También son optimistas las previsiones de crecimiento y empleo que maneja la Xunta. Facenda calcula que el paro caerá al 9,4 % durante el 2024, y el crecimiento del PIB ascenderá a un 1,9 %. El conselleiro destacó que ambas cantidades suponen «encadear catro anos de crecemento e creación de emprego».

Las estimaciones de Facenda están avaladas por los resultados de este ejercicio. Estaba previsto que el desempleo cayese por debajo del 10 %, y se espera que el año cierre en un 9,8 %. También se había anunciado un crecimiento del PIB del 1,7 %, que algunas entidades pusieron en duda por la inestabilidad derivada de la guerra de Ucrania, pero se alcanzará al menos un 1,8 % al cierre del año, anunció el Conselleiro.

El techo de gasto récord y las cifras macroeconómicas favorables no están vinculadas a un aumento de la deuda. La previsión parte de un límite del 0 %. Corgos recordó que el conjunto de las Administraciones tiene un límite un 3 %, pero solo podrá emplearlo el Gobierno central, por lo que consideró que se ha hecho un reparto «inequitativo». Añadió que las comunidades deberían disponer de un 1 % para que el reparto fuese igualitario, lo que les permitiría ofrecer más servicios a los ciudadanos.

El conselleiro y el presidente recordaron que las cifras presentadas para elaborar el techo de gasto son estimadas, ya que el Gobierno, pese a reiteradas peticiones, no ha facilitado los datos que debe aportar a los presupuestos. Rueda relacionó ese hecho con «todo o que se está prometendo e comprometendo» en las negociaciones del PSOE con los independentistas para la investidura de Pedro Sánchez. Pero el presidente subrayó que esa situación «non pode frear» el trabajo en Galicia, y reiteró que los presupuestos entrarán en vigor «en tempo e forma». Para que sea así, el Ejecutivo autonómico deberá presentarlos la semana que viene.

Corgos subrayó el mensaje: «Galicia non pode estar ao albur das negociacións do señor Sánchez. Non podemos esperar por ninguén para ter o noso plan financiero». Es más, afirmó que si el Ejecutivo decidiese hacer públicas sus aportaciones cuando el presupuesto ya esté en trámite, las gestiones no se interrumpirán, sino que se incorporarán en el momento oportuno.

Salvo sorpresa, los posibles cambios que introducirá el Ejecutivo serán al alza, entre otros motivos por el aumento del sueldo de los funcionarios y de los gastos a causa de la inflación, por lo que los ajustes no supondrán recortes. El riesgo en ese sentido es «mínimo», señaló el conselleiro.