Aparecen dos hermanos muertos en su casa en Ribadeo

La casa donde están los cuerpos de los dos hermanos fallecidos, en Ribadeo JOSE ALONSO

Dos hermanos fueron descubiertos muertos este viernes por la mañana en su casa de Ribadeo, en la zona de As Barreiras, próxima al Puente de Los Santos, que une Galicia y Asturias. Hasta la vivienda se desplazaron sanitarios y agentes de la Policía Judicial, Policía Local y de la Guardia Civil.

Poco ha trascendido sobre la causa de ambas muertes. Son dos hombres que superaban los sesenta años de edad; hermanos que vivían solos, en circunstancias difíciles y muy conocidos en la villa ribadense. Uno hacía descargas puntualmente en el puerto, al parecer; el otro recibía prestaciones asistenciales. Conocidos como Os Coedo, uno tenía presuntamente problemas de adicción al alcohol y el otro era muy habitual verlo andando en una vieja bicicleta, siempre solo.

Según indican diversas fuentes, el cuerpo de uno de los hermanos apareció en la planta superior de la vivienda y el del otro en la inferior, sin signos de violencia. Fuentes policiales confirmaron que llevaban varios días fallecidos. Los agentes de la Policía Judicial y de la Guardia Civil acudieron a la casa para recabar pistas que contribuyan a esclarecer las circunstancias de ambos óbitos. Sobre las dos de la tarde, con el equipo forense presente, se procedió al levantamiento de los cadáveres y a su traslado al Instituto de Medicina Legal (Imelga) de Lugo, para practicar las autopsias que determinen con exactitud las causas de las muertes.

Un vecino próximo a la casa donde aparecieron los dos hermanos muertos manifestó que no había oído ningún ruido sospechoso en los últimos días. Pero al parecer fue un particular quien informó a la Policía Local, sorprendido porque desde hace días no veía a uno de los hermanos ir a retirar dinero a un cajero automático, como acostumbraba hacer a principios de mes. Un agente se desplazó hasta la casa de As Barreiras y desde fuera, por una ventana, vio a uno de ellos aparentemente muerto. Al entrar en la vivienda descubrieron también a su hermano en el piso superior.