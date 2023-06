El PSdeG gobernará sobre 1,2 millones de gallegos, el PP a 667.000, y el BNG a 360.000

Toma de posesión como alcalde de Arzúa, Xoán Xesús Carril (BNG) Sandra Alonso

El PPdeG será el partido que más concellos gobierne durante los próximos cuatro años. Ayer logró la investidura de 146 alcaldes, mientras que los socialistas se quedaron en 96 (más tres rotatorios), y el BNG, en 32. Además, 23 ayuntamientos, uno de ellos Ourense ciudad, tendrán regidores de fuerzas minoritarias.

En tres municipios —O Bolo, Ramirás y Vilardevós— habrá alcaldías rotatorias. En el primero, PSOE y Somos O Bolo llegaron a un acuerdo que dará la alcaldía durante los dos primeros años al candidato socialista, Alberto Vázquez. En el 2025 cederá el bastón de mando a Miguel Ángel García, de Somos O Bolo. En Ramirás, PP y PSOE apartaron al BNG, que fue la fuerza más votada. La socialista Isabel Gil gobernará hasta el 2025, cuando llegará el turno del popular Juan Carlos Rodríguez Matías. Vilardevós tendrá una alcaldesa del PSdeG, Eva María Pérez Gamote, hasta marzo el 2026, cuando el bastón de mando pasará a Tamara Balboa, del partido Interior Galego Vivo.

En distintos municipios no se cumplió el acuerdo alcanzado por las cúpulas del PSdeG y el BNG para apoyarse mutuamente. Fue el caso de Viana do Bolo, Pastoriza, Monterroso o Cariño, entre otros. En algunos casos, las divergencias dieron la alcaldía al PP. En otros municipios, como el Barco de Valdeorras, la ruptura fue solo un gesto simbólico. Volvió a ser elegido el socialista Alfredo García, que lleva 24 años en el cargo. Los nacionalistas votaron en su contra y el PP se abstuvo.

Por último, quedan 13 concellos (Ribeira, Boiro, Noia, A Pobra do Caramiñal, Porto do Son, Muros, Outes, Celanova, Mazaricos, Lousame, Corcubión, Carballeda de Valdeorras y Castro Caldelas) en los que no se pudo elegir alcalde porque el proceso electoral está pendiente de reclamaciones.

El PP obtuvo más alcaldías, pero serán los socialistas quienes gobiernen a más población: 1,2 millones de gallegos, casi el 46 % del total. Entre ellas destacan A Coruña, Vigo y Lugo. Las alcaldías del PP, que solo controla una ciudad, Ferrol, se quedan en la mitad de población, 667.355 vecinos. Las del BNG, que gobierna Pontevedra y Santiago, suman 360.601. Los alcaldes de fuerzas minoritarias gobernarán a 317.141 gallegos. La principal es Democracia Ourensana, que ayer obtuvo la alcaldía de la tercera ciudad de Galicia con una población de 103.756 personas.

Quedan 109.775 ciudadanos que desconocen quién será su alcalde. Son los vecinos de los mencionados 13 concellos pendientes de recursos electorales.