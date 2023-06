BNG y PSOE blindan de forma recíproca la investidura de sus alcaldes en 150 concellos

Rubén Cela (BNG) y José Manuel Lage (PSdeG) se saludan en presencia de Carme da Silva (BNG), Alberto Varela (PSOE) y Bieito Lobeira (BNG). En segundo plazo, a la izquierda, aparece la socialista Carmela Silva, que también formó parte de la delegación de ese partido. Sandra Alonso

BNG y PSdeG cerraron este lunes la primera reunión para negociar el marco de los pactos poselectorales con un acuerdo que se daba casi por seguro: ambas formaciones se apoyarán de forma recíproca para facilitar la investidura del candidato socialista o nacionalista más votado en las municipales del pasado domingo. Incluyendo las mayorías absolutas, el pacto permitirá al PSdeG gobernar entre 100 y 109 concellos, mientras que el Bloque obtendrá unas 40 alcaldías. Las cifras no están cerradas porque en algunas localidades como Redondela, Vilalba o Viveiro Los aliados necesitarán a terceros partidos para alcanzar la mayoría absoluta.

El acuerdo, como ha ocurrido en las municipales desde hace décadas, apartará al PP del gobierno de numerosos concellos en los que fue la primera fuerza, pero no alcanzó esa mayoría.

El secretario de Organización de los socialistas, José Manuel Lage, señaló que el pacto permitirá que se cumpla «a vontade expresada polos cidadáns», ya que el PPdeG obtuvo el domingo el 38 % de los votos en Galicia, mientras que la suma del PSdeG y el BNG llegó al 46 %. Ese resultado sitúa a las «forzas situadas nas esquerda como maioritarias» y avala, subrayó, la investidura de gobiernos «de progreso».

Lage, que encabezó la delegación socialista integrada también por la presidenta del PSdeG, Carmela Silva, y el secretario de Política Municipal, Alberto Varela, recordó que los acuerdos con el Bloque se enmarcan en una tradición que viene desde 1991. Para su partido, mantener más de cien alcaldías supondrá gobernar «a máis da metade da poboación galega».

También los nacionalistas celebraron que el acuerdo configurará «un mapa municipal en Galiza cun gran número de gobernos alternativos ao Partido Popular», explicó Carme da Silva, su responsable de política municipal.

Da Silva, que acudió al encuentro acompañada por los secretarios de Organización e Internacional del Bloque, Bieito Lobeira y Rubén Cela, destacó que el acuerdo supone que «o BNG comprométese a apoiar as candidaturas do PSOE e pola súa parte o PSOE apoiará as alcaldías nas que o BNG é a forza máis votada». La mención a la fuerza más votada es importante, ya que en algunos concellos los dos partidos tienen los mismos concejales. El más destacado es Santiago, donde han empatado a seis. En ese caso, el acuerdo garantiza la investidura de la nacionalista Goretti Sanmartín, que también contará con el apoyo de dos concejales de Compostela Aberta.

En total, el Bloque cuenta con gobernar unos 40 ayuntamientos gallegos, la mitad de ellos con apoyo del Partido Socialista.

Cabe señalar que el acuerdo alcanzado este lunes solo se refiere a las votaciones de investidura, no a la formación de gobiernos de coalición o en minoría, una cuestión que se dirimirá en gran parte en el ámbito local.

Las dos delegaciones consideraron la primera reunión, celebrada en un hotel de Santiago, un éxito y se han emplazado a nuevos encuentros para analizar los pactos en ayuntamientos concretos, como Compostela u Ourense. Esa última ciudad ofrece el escenario más complejo. La fuerza más votada fue Democracia Ourensana y el PSdeG y el BNG necesitarían el apoyo del PP para desplazar al partido de Gonzalo Jácome de la alcaldía.

