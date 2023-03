El Sergas seguirá ampliando el sistema para dar citas en primaria pese a las denuncias de los médicos

CAPOTILLO

El XIDE es ya el sistema mayoritario para dar citas en los centros de salud. En áreas sanitarias como las de A Coruña, Ourense, Santiago y Ferrol está implantado en el cien por cien de la atención primaria y en otras, como Pontevedra, con un menor grado de penetración, la directora xeral de Planificación e Reforma Sanitaria, Sofía López, se reunirá hoy mismo con personal de esta gerencia para explicar su funcionamiento. La Xestión Integral da Demanda en Equipo, siglas del XIDE, seguirá extendiéndose por lo tanto ante «os bos resultados nos centros nos que foi implantado e a boa valoración por parte dos pacientes», afirma el Sergas.

De nada ha valido el anuncio del Consello Galego de Colexios Médicos de interponer un recurso contencioso-administrativo a un modelo que califican de «triaje en la práctica» no realizado por personal sanitario. La Consellería de Sanidade defiende a capa y espada este programa, pese a reiterar «a súa disposición ao diálogo». Y lo defiende porque poner en marcha sistemas de gestión de la demanda era una de las necesidades más acuciantes de la primaria. En el documento estratégico elaborado por colegios profesionales, sociedades científicas y un gran número de especialistas de primaria se señala como la primera debilidad de los centros de salud gallegos «a saturación das axendas dos médicos por falta da xestión da demanda e por falta de selección dos motivos de consulta con resposta adecuada ás necesidades expresadas».

Desde su puesta en marcha, defiende la Xunta, se han reducido en un 40 % las citas forzadas, sobre todo de médicos de familia.

Mientras la consellería insiste en las bondades de este modelo para citar pacientes, los colegios médicos cuestionan no solo que sea un triaje encubierto, sino su eficacia y la vulneración del derecho a la intimidad del paciente, ya que tiene que exponer en el mostrador del centro de salud el motivo de su consulta.

Las dudas sobre el nuevo modelo para citar en los centros de salud: ¿Qué tipo de consulta me dan si no quiero explicar el motivo? ¿Y si llamo por teléfono? E. Álvarez

Tampoco los sindicatos lo ven con buenos ojos. Malena Castro, de Comisiones Obreras, forma parte del personal de servicios generales de los centros de salud y lamenta que «nos genera conflicto con el paciente porque no quiere decir el motivo de la consulta». Es más, señala que la aplicación no discrimina bien y provoca que la persona acabe en la categoría que no le corresponde, por lo que después hay que forzar una nueva consulta. En estos momentos, hay áreas sanitarias en las que está implantado de forma generalizada «y todo pasa por el XIDE». No obstante, los administrativos admiten que hay mecanismos para saltarse este sistema.

Quién, cuándo y cómo

El XIDE consiste en un procedimiento mediante el que el paciente dice al personal administrativo del centro de salud cuál es el motivo de su consulta y un algoritmo determina por quién (categoría profesional), cuándo (cita inmediata, en el día u ordinaria) y cómo (presencial o telefónica) debe ser atendido. Un grupo de más de 50 profesionales desarrollaron 700 motivos de consulta que están incluidos en este aplicativo. Si el paciente no quiere dar el motivo se le asigna una consulta ordinaria telefónica con el médico de familia, aunque es posible cambiarla para que sea presencial.

En estos momentos funciona en el 87 % de los centros de salud, un porcentaje que seguirá ampliándose pese a las denuncias de los colegios médicos.