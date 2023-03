Formoso afirma que el nombramiento de Miñones servirá para frenar la política privatizadora de la sanidad del PP

El líder de los socialistas gallegos, en un comité reciente Sandra Alonso

«Es una alegría muy grande para todos los socialistas gallegos que un miembro de mi ejecutiva sea nombrado ministro de Sanidad, que constituye una prioridad para la sociedad española, para Galicia y para el PSdG». Valentín González Formoso, líder de los socialistas de la comunidad, incide en la importancia que tendrá que el hasta ayer delegado del Gobierno en Galicia, José Miñones, se incorpore al Ejecutivo central como titular de la cartera de Sanidad.

«Vamos a contar con un gallego en el Gobierno que tiene plenamente identificadas las propuestas sanitarias que tenemos en el PSdG y servirá de elemento de corrección para frenar la política privatizadora que aplica la derecha en Madrid y en Andalucía», añadió. Además, agradeció al presidente del Ejecutivo, Pedro Sánchez, el nombramiento de Miñones, por cuanto entiende que «el PSdG vuelve a coger peso en el máximo órgano de Gobierno en el Ejecutivo central».

En cuanto a la valoración de la etapa de José Miñones al frente de la Delegación del Gobierno en Galicia, Valentín González afirmó que ha sido «una buena etapa» en la que ha tenido la encomienda de «hacer de intermediario» para explicar a la sociedad gallega y especialmente a los ayuntamientos de la comunidad los fondos europeos puestos en marcha tras la pandemia del covid. «Ha sido una labor muy rigurosa», en la que ha hecho gala «de su sensibilidad con el mundo municipal», que conoce en profundidad al haber sido alcalde de Ames.

Mano tendida desde la Xunta y deberes para el nuevo ministro: la falta de médicos de familia

El conselleiro de Sanidade, Julio García Comesaña, ha deseado a Miñones «a mellor das sortes» en su nueva tarea. Ha considerado que el socialista gallego «é unha persoa que coñece os problemas da sanidade pública en xeral, e en particular en Galicia», porque «ten vivido» las dificultades para conseguir médicos de familia para los centros de salud y «tocoulle estar co mesmo problema no ámbito penitenciario», ha dicho en referencia a que «o 60 % das prazas de médicos das cárceres están sen cubrir», algo que depende del Gobierno central, al que Miñones representaba en la comunidad.

«Vai ter, coma sempre, a nosa colaboración en todo o que precise», ha comprometido Comesaña al nuevo ministro, insistiendo en que el principal reto de Miñones será «poñer unha solución ao maior problema que ten a sanidade pública en todo o Estado, que é esa falta de especialistas de medicina familiar e comunitaria».

Una visión parecida ha compartido el presidente de la Xunta, Alfonso Rueda, que en un mensaje de Twitter ha comentado que ha hablado con Miñones esta mañana, y le ha deseado suerte. «Alégrome como galego», dice Rueda sobre el nombramiento como ministro de Sanidade del delegado del Gobierno en Galicia, del que asegura que conoce los problemas de la sanidad y confía en que «o teña en conta».

Acabo de falar con José Miñones tralo seu nomeamento como ministro. Alégrome como galego e desexeille sorte. Coñece os problemas da sanidade, como a falta de médicos, algo compartido por todas as comunidades. Confiamos en que o teña en conta e que o Goberno, agora si, actúe — Alfonso Rueda (@AlfonsoRuedaGal) March 27, 2023

El vicepresidente primero de la Xunta, Francisco Conde, ha felicitado al hasta ahora delegado del Gobierno, José Miñones, por su nombramiento como ministro de Sanidad, y ha mostrado «a alegría» del Ejecutivo autonómico «polo nomeamento dun galego como ministro», algo que, ha dicho, es siempre una buena noticia para «as expectativas que temos en Galicia para mellorar os diferentes ámbitos de xestión».

Conde ha destacado que el socialista tendrá que encontrar soluciones a «problemas importantes», y le ha recordado dos reivindicaciones del Ejecutivo gallego en materia sanitaria, como son la convocatoria de plazas mir vinculadas a la especialidad de médico de familia, y el desarrollo de la especialidad de urgencias. Ha asegurado que Miñones tiene «a man tendida» desde la Xunta para encontrar esas soluciones.

Sobre el relevo de Miñones en la Delegación del Gobierno en Galicia, el vicepresidente de la Xunta ha deseado que el Ejecutivo central «acerte cun perfil que permita esa colaboración institucional que desde a Xunta se está promovendo», y ha destacado esa figura de representación como «moi importante, polo que significa de interlocución nos diferentes ámbitos de actuación política e de xestión».

Por su parte, desde el Parlamento, el portavoz de los populares, Pedro Puy, ha felicitado a los dos nuevos miembros del Ejecutivo de Pedro Sánchez. Sobre José Miñones, el popular ha dicho estar «seguro» de que si «defende a sanidade pública coa mesma intensidade que ao Goberno, será un excelente ministro».

Pontón le desea «moitos acertos»

La portavoz nacional del BNG, Ana Pontón, ha deseado «moitos acertos» a Miñones, hasta ahora delegado del Gobierno en la comunidad, destacando que «sempre» ha tenido un «trato moi cordial» con el.

Aunque ha insistido en que «o groso» das competencias sanitarias reside en las comunidades autónomas, ha deseado que con Miñones al frente de la cartera sanitaria «haxa mellor coordinación e diálogo para que eses problemas que ten a cidadanía poidan ter mellores solucións».

Otras reacciones socialistas: no despeja incógnitas sobre el candidato del PSdeG a la Xunta

También ha habido reacciones desde el municipalismo socialista. La alcaldesa de A Coruña, Inés Rey, ha aseverado que la elección de Miñones «é unha boa noticia para Galicia» y ha dicho estar «moi contenta a nivel persoal». La regidora se ha mostrado «segura» de que hará «un papel magnífico» como ministro porque «é un traballador incansable».

Rey cree que su nuevo cargo «é un recoñecemento ao seu traballo como delegado do Goberno e como alcalde» y ha destacado que, en su opinión, «pasar pola política municipal dá unha sensibilidade especial». Finalmente, ha deseado a Miñones «sorte, éxitos e acertos».

Por su parte, el alcalde de Vigo, Abel Caballero, también felicitó a Miñones, al que calificó como un «gran alcalde y un gran delegado del Gobierno», al tiempo que recordó que «siempre apoyó a Vigo».

En Twitter tampoco faltan mensajes de distintos compañeros de partido, como la presidenta de la Diputación de Pontevedra, Carmela Silva, o la secretaria de Estado Pilar Cancela, e incluso el exsecretario xeral del PSdeG, Gonzalo Caballero, con quien algunos llegaron a intuir un cierto choque de poderes.

Desexo a @jose_minones moitos éxitos como ministro de Sanidade do goberno de España, porque serán éxitos para toda a cidadanía. Necesitamos seguir avanzando co goberno progresista neste ano cheo de retos. Seguimos.#gobiernodelagente — Gonzalo Caballero (@G_Caballero_M) March 27, 2023

Qué gran nova! @jose_minones ministro de @sanidadgob . Os mellores desexos nesta nova andaina. Muy orgullosa e leda! Parabéns! ✌️ — Pilar Cancela/❤️ (@PiliCancela) March 27, 2023

Parabéns a @jose_minones, novo Ministro de Sanidade. Foi un gran Delegado do Goberno. Será un gran Ministro. — Carmela Silva (@carmelasilva) March 27, 2023

También la viceportavoz del grupo socialista y miembro de la ejecutiva del PSdeG, Begoña Rodríguez Rumbo, ha mostrado la «satisfacción» del partido por el nombramiento de Miñones, que calificó de «boa noticia» para toda la ciudadanía, y especialmente para Galicia, destacando que la decisión de Sánchez «reforza o peso galego» en La Moncloa.

Rumbo se ha mostrado segura de que Miñones «vai facer un magnífico papel como persoa traballadora, implicada e progresista», como «xa amosou en diferentes etapas» políticas de su carrera, entre las que ha destacado que ha sido alcalde de Ames (A Coruña). Ha deseado al que es su compañero en la ejecutiva del PSdeG «os mellores acertos» y ha dicho que ya le pondrán deberes «no seu momento», recordando que «quen ten a competencia» en materia sanitaria es la Xunta.

Preguntada por si la promoción de Miñones a Madrid despeja quién será el candidato a la Presidencia de la Xunta, Rumbo ha afirmado que «agora non toca decidir a persoa que vai encabezar a lista dos socialistas», y que en su momento se convocará el proceso interno para decidirlo.

El rector de la USC, satisfecho doblemente por un ministro gallego y profesor de Farmacia

El rector de la Universidade de Santiago de Compostela (USC), Antonio López, ha trasladado su «satisfaccón dobre» por el nombramiento de José Miñones como ministro de Sanidad, al tratarse de un gallego «que estudou na USC e, ademais, profesor de Farmacia». «O que nos toca é desexarlle moita sorte e moitos éxitos neste novo reto que asume como ministro de Sanidade», ha destacado, en declaraciones a los periodistas en un acto en Santiago.

López destacó que Miñones «coñece perfectamente a situación» de la universidad compostelana, por lo que plantea transmitirle, «aínda que non depende directamente del, senón doutros departamentos, como ciencia e innovación», la necesidade de, «entre todos, facer un esforzo para conseguir que o financiamento da investigación teña tamén unha base estrutural que permita seguir desenvolvendo todos eses grandes proxectos» que se están haciendo.