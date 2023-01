«A universidade non esixe menos que antes, esixe cousas diferentes»

Una clase de la facultad de Derecho de la USC en el inicio de este curso XOAN A. SOLER

«Me dedico a engañarte, querido alumno». Es la llamativa advertencia que un catedrático de Organización de Empresas de la Universidad de Granada, Daniel Arias, ha hecho a los estudiantes universitarios a través de una carta publicada en su Linkedin y que se ha hecho viral. La misiva es tremendamente crítica con el sistema de educación superior español, pero también con su alumnado.

El escrito incluye afirmaciones como estas: «El nivel de los trabajos y presentaciones de los alumnos no pasaría, en su mayoría, los estándares del teatrillo de Navidad de primaria, pero para nosotros es más que suficiente para poner un 5». «No tienes capacidad de expresión. Tu vocabulario es muy básico». «Jamás hubieras superado esta asignatura hace 10 o 20 años». «Puedo hacerte creer que vales, aunque sepa que es mentira. (...) el sistema me lo exige y cumplo». En conclusión, la universidad y los universitarios españoles son ahora peores que hace décadas, y no están a la altura.

¿Están de acuerdo con esto en las universidades gallegas? «É un texto interesante para mover á reflexión, pero non podo estar máis en desacordo con el», manifiesta el rector de la Universidade de Vigo (UVigo), Manuel Reigosa, que considera que se ha avanzado en muchísimas cosas: «Agora os alumnos ademais de coñecementos memorísticos traballan habilidades que o mercado de traballo demandaba: son máis hábiles buscando información, traballan máis en grupo, son mellores nas presentacións e falando en público, sorpréndome cando os vexo defender os seus traballos de fin de grao, eu non o tería feito así», dice.

«É fácil caer no esquema de todo o pasado foi mellor, pero non o comparto. A universidade cambiou máis nos últimos 40 anos que en todos os séculos anteriores, pero iso trouxo cousas moi boas. Pasamos dunha universidade de elites a unha de masas, e, non obstante, dixemos adeus ás aulas masificadas. E non é certo que se esixa menos que antes. O que pasa é que o que se esixe é diferente. Antes era algo máis memorístico, de cantidade de coñecemento teórico. Hoxe imos máis cara saber enfrontarse aos problemas», defiende el rector de la Universidade de Santiago (USC), Antonio López.

«Ningunha universidade pide aos profesores que se rebaixe o nivel de esixencia», afirma rotundo el máximo responsable de la Universidade da Coruña (UDC), Julio Abalde, que considera que la carta viral está escrita desde la añoranza del pasado y la resistencia a los cambios. «É un mantra repetido época tras época que o de antes era mellor, que os estudantes están peor preparados... Xa o dicía Aristóteles! Xa dixo algo parecido Ramón y Cajal, pero nunca se pode demostrar», apunta. «Non estamos enganando a ninguén, nunca antes a calidade da universidade estivo tan controlada e acreditada», corrobora su homólogo compostelano.

Grados más cortos y aligerados

Desde las aulas de la Facultade de Ciencias Económicas e Empresariais de Santiago, la profesora de Economía Cuantitativa Maite Cancelo, con más de 30 años de docencia a sus espaldas, sí reconoce que los cambios normativos han aligerado algunas materias. «Sobre todo co paso das carreiras de cinco anos aos graos de catro houbo que materias que perderon moitas horas lectivas: danse menos contidos e con menos profundidade. Pero tamén, e isto é positivo, aumentouse a práctica, que fai os estudos máis atractivos e máis axeitados ao que será o traballo futuro dos estudantes. Isto non quere dicir que haxa menos nivel de esixencia, pero como baixou o nivel de profundidade da miña materia, como imos máis ao concepto e menos a esixir demostracións teóricas, é máis fácil aprobar, aínda que non o é sacar boas notas. A avaliación continua tamén aumentou os aprobados, pero é que tampouco é algo bo ter máis suspensos», señala.

«Los planes son más livianos, sí ha bajado el nivel de los estudios, pero no es culpa de los estudiantes, hay una bajada general del nivel cultural de la sociedad, y ellos son víctimas de un sistema en decadencia. Además el sistema sí impone bajar la exigencia, porque el porcentaje de suspensos se tiene en cuenta en las evaluaciones. Pero la universidad no es peor que hace veinte años, todo eso puede compensarse con el trabajo del profesor en el aula, sabiendo despertar la curiosidad y el interés por saber del alumnado», estima Marta García Mosquera, profesora de Derecho de la Facultade de Ciencias Xurídicas e do Traballo de la UVigo.

«O profesor de Granada ten razón en moitas cousas, pero fáltalle autocrítica. Hai que se adaptar, hai que competir polo interese dos rapaces, que son distintos aos de antes, tentar aproveitar as novas ferramentas que eles usan. Por outro lado, o alumnado tamén é máis variado que hai anos, os estudantes teñen diferentes bases e contornas culturais, e iso hai que telo en conta», aporta Miguel Anxo Bastos Boubeta, profesor en la Facultade de Ciencias Políticas e da Administración de la USC con 25 años de experiencia.

El debe del alumnado: poca participación, bajo nivel de escritura y falta de esfuerzo

Infantiles, sin interés, con baja asistencia a clase y escasísimo nivel de participación, y hasta de modales. Así ve el polémico profesor granadino a los universitarios de hoy, que en su carta abierta escribe cosas como: «Quince minutos antes de que acabe la clase ya están recogiendo sus cosas, deseosos de salir»; «Cada vez me siento más como un profesor del instituto de una serie mediocre de los 80 (...) me da vergüenza mandar callar a universitarios constantemente»; «No sabes estar. (...) Balbuceas, te encorvas, no fijas la mirada, llevas una o las dos manos en los bolsillos, vienes a una exposición en chándal o con leggins…».

«É dunha inxustiza tremenda. Esta xeración non é así. Son comprometidos e traballan a reo, máis se cadra que noutras épocas, nas que podía bastar con memorizar e vomitar ese contido nun exame», defiende el rector vigués. Sus compañeros de A Coruña y Santiago también rompen una lanza por sus estudiantes, aunque reconocen que la sociedad tiende a sobreproteger a sus jóvenes. Todos coinciden en que podrían llegar a la universidad con mejores niveles de lectura, expresión y ortografía, y lo achacan a las nuevas formas de comunicación, con predominio de los mensajes cortos, y a que no son mayoría los alumnos que devoran libros.

«Hai alumnos moi interesados, pero en xeral son pouco esforzados, teñen certa apatía, e non lles gusta ler libros. Fáltalles algo de capacidade de sacrificio», apunta Bastos Boubeta. «Maioritariamente van ao mínimo, a alcanzar o 5.0», corrobora Cancelo, quien también reconoce que ha bajado la asistencia, aunque pone en duda que los jóvenes sean ahora menos participativos. «Nós tampouco estabamos desexando que nos preguntaran, e tampouco é que a asistencia masiva significase máis participación ou mellores resultados», señala. Bastos sí que los ve, en general, «máis pasivos». Con todo, profesores y rectores recuerdan que el trabajo del profesor es clave para que los alumnos vayan a clase. «Se vai a clase a dicir o mesmo que poden atopar un libro, non van ir, hai que dar un valor engadido», defiende Abalde.

Buena empleabilidad

No llegan peor a la universidad, estiman en general los consultados, y tampoco salen peor. La prueba de fuego, el mercado de trabajo. «Os nosos egresados teñen un bo nivel de empregabilidade, tanto cando compiten a nivel nacional como internacional», apunta Antonio López. «No meu campo, por exemplo, calquera laboratorio do mundo acepta a un alumno formado en España, iso non ocorre cos doutros sistemas universitarios», añade Manuel Reigosa, biólogo de formación. El rector vigués recuerda, además, que España coloca 39 de sus universidades públicas entre las mil mejores del mundo según el prestigioso ránking de Shanghái. «Esas mil son só o 5 % do mundo. Nós estamos no posto 600, o que quere dicir que estamos no 3 % das mellores», explica.