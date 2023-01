El coche que invadió el carril en la A-52 se salió por un tramo sin guardarraíl

Sxenick

Juan Blanco, de 41 años y de Vigo, circulaba pasadas las diez y cuarto de la mañana en su Renault Arkana por el kilómetro 290 de la A-52, a su paso por Salvaterra de Miño, en dirección Ourense. Lo acompañaban su mujer, S. N. V., de 39 años, y la hija de ambos, de 13 meses. Blanco no tuvo margen para esquivar al obús en forma de BMW 116D que se cruzó en su camino. El conductor, A. C. D., de 25 años, conducía en sentido Vigo, pero por algún motivo que aún no ha trascendido perdió el control del turismo, se salió de la vía y se fue al carril contrario en un tramo que desde hace unos días carece de guardarraíl en la mediana. Lo siguiente fue embestir al Renault Arkana para dejar un balance fatal y una familia rota: Juan Blanco murió a los pocos minutos del impacto frontal y su mujer e hija y el conductor del turismo que causó el siniestro permanecen hospitalizados en estado grave en el Álvaro Cunqueiro.

El fallecido en la A-52 es Juan Blanco, un abogado experto en fiscal y comprometido con las personas sin hogar R. DONIZ

El tramo sin mediana que cruzó el coche de A. C. D., natural de O Porriño y vecino de Ponteareas, carece desde hace unos días de guardarraíl. Lo sustituye una estructura de cubos rectangulares de plástico para cubrir el hueco; según parece creado por unos trabajos en el vial que obligan a rebajar la velocidad máxima en esta zona, 120 kilómetros por hora, a 80. Aun así, son muchas las incógnitas sin resolver sobre este siniestro mortal: la primera implica saber por qué perdió A. C. D. el control del coche, a qué velocidad circulaba con lluvia en un vehículo de tracción trasera y un sofisticado sistema de frenado. Lo único seguro es que ambos coches acabaron destrozados y sus motores empotrados en los salpicaderos.

También habrá que concretar si el coche de A. C. D. cambió de carril atravesando el único hueco sin cubrir por la estructura de cubos de plástico, además de esperar para conocer los resultados de las pruebas de alcohol y drogas que se realizan siempre en accidentes con un balance así. Dado que este conductor está ingresado en la uci, se aplica el protocolo habitual: la Guardia Civil de Tráfico solicita una muestra de sangre al complejo hospitalario a la vez que pide autorización al juzgado que asuma la investigación para avanzar en el atestado policial.

La rápida intervención de las unidades sanitarias movilizadas y de los equipos de emergencias resultó crucial para asistir a los tres supervivientes. La mujer del fallecido, S. N. V., y A. C. D. permanecen ingresados en la uci de adultos del Hospital Álvaro Cunqueiro, mientras que la niña de 13 meses se recupera en la de pediatría. Los tres están «estables dentro de la gravedad y con pronóstico reservado», explican fuentes sanitarias.