El BNG exige al Gobierno que prohíba la subida de más del 4 % en los peajes de quince tramos de la AP-9

Sandra Alonso

La subida de los peajes en tramos de la AP-9 y la AP-53 por encima del 4 % comprometido por el Gobierno ha llegado al Congreso de los diputados para que el Gobierno explique porqué ha autorizado incrementos de tarifa en porcentajes superiores a lo aprobado como límite por el Consejo de Ministros para el 2023. El diputado del BNG, Néstor Rego, considera «inaceptable» que un tercio de los tramos de la autopista Ferrol-Tui y la mayoría de las de Santiago-Alto de Santo Domingo se hayan visto encarecidas desde el domingo incluso por encima del 5 %, como desveló La Voz.

«Xa ese límite do 4 % nos parece escandaloso pois, entre outras cousas, está por riba do incremento dos salarios e supón unha carga adicional para todos os galegos e galegas e para as empresas do noso país, que perden competitividade», indica el político nacionalista. Para él la subida por encima del límite fijado por el Gobierno es «especialmente inxusta na AP-9 pois a concesión debería ter finalizado en 2013, hai xa 10 anos. Mais non foi así polas prórrogas que aprobaron gobernos do PSOE por 10 anos, e do PP por 25 máis, pasando de 40 a 75», recuerda Rego.

El BNG reclama al Gobierno central que cumpla con el compromiso de limitar al 4 % las subidas de los peajes que deben de afrontar en todos los tramos los conductores de las autopistas estatales en Galicia, y al mismo tiempo que se inicien los trámites para finalizar la concesión. «Hai que proceder ao rescate da AP-9», reclama Rego, que se compromete a intensificar «a presión» sobre el PSOE, Podemos y el PP para desbloquear la transferencia de la autopista a Galicia.