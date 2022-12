PACO RODRÍGUEZ

La alcaldía de Ourense y la presidencia de su Diputación provincial son la «meta clara» a la que aspira el PSdeG en las próximas elecciones municipales, ha señalado hoy sábado el secretario general de los socialistas gallegos, Valentín González Formoso, que presidió en Santiago la reunión ordinaria de la Ejecutiva del partido. Formoso describió el gobierno local de Gonzalo Jácome (Democracia Ourensana) como el «máis esperpéntico» de la historia reciente del país, y añadió que es preciso remontarse a los gobiernos del desaparecido Jesús Gil en Marbella para encontrar algo similar. El secretario general responsabilizó al PP de haber permitido que Jácome ostente la alcaldía y planteó que la ciudad de las Burgas «necesita osíxeno e recuperar a ilusión» que ya empezó a perder bajo los gobiernos del Partido Popular. Para remediar esa situación, añadió, el PSdeG ha recuperado al exalcalde Francisco Rodríguez, una figura que representa «o mellor consenso ourensán» y que, vaticinó, permitirá a los socialistas retomar el bastón de mando en el concello y ganar la Diputación, la única que ahora no gobiernan en Galicia.

González Formoso, que compagina la secretaría general del PSdeG con la alcaldía de As Pontes, evitó confirmar si optará a la reelección. Explicó que esa decisión debe tomarse en el ámbito municipal de As Pontes, no en el autonómico de la Ejecutiva. «A prioridade é empezar a casa pola base», dijo antes de añadir que la decisión se anunciará en el futuro.

Formoso también hizo referencia al aniversario de la Constitución, que se conmemora este lunes, e hizo un llamamiento al PP para que «volte ao consenso constitucional» y facilite la renovación del Consejo General del Poder Judicial.