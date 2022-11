En el ámbito educativo, insisten en la necesidad de extender la gratuidad de los libros escolares para todo el alumnado de centros públicos, que requeriría una inversión de 7 millones de euros. También destinar 4 millones a que la primera matrícula universitaria no tenga ningún coste. En cuanto a la investigación e innovación, el PSdeG pide desarrollar un plan de I+D+i de 70 millones de euros y dirigir 10 millones a estabilizar el personal investigador de la comunidad. Así hasta 164 medidas distintas en esta enmienda transversal.

El portavoz afeó también la utilización que hace la Xunta de las leyes de acompañamiento, a las que presentarán también una enmienda de devolución «por coherencia ao non respaldar aos orzamentos, e pola extralimitación» que, bajo su punto de vista, hace el Gobierno gallego al modificar mediante este procedimiento 35 leyes. «Amosa unha necesidade permanente de modificar os seus propios textos legais, incluso os máis recentes», dijo, poniendo como ejemplo los once cambios que introdujo con este anexo a los Presupostos en la Lei do Solo, aprobada en el 2016. «Rexeitamos esta forma de lexislar», refiriéndose a las leyes de acompañamiento como un «paraugas ou ómnibus» empleado para evitar el correspondiente debate parlamentario.