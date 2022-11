La propuesta reclama al Gobierno gallego que negocie con los bancos una financiación del 75 % de este fondo, cuya dotación no está calculada, y destinarlo a personas con hipotecas de tipo variable. Los beneficiarios serían personas con ingresos inferiores al salario medio bruto anual (26.832 euros) y con una cuota de hipoteca igual o superior al 30 % de sus ingresos mensuales.

Este fonde se activaría cuando se superase el 1,5 % del tipo de interés en las hipotecas de la vivienda habitual. «O fondo cubriría o subrecusto da hipoteca unha vez suban os intereses», resumió Pontón. Los nacionalistas plantearán esta iniciativa no solo en el debate presupuestario que comienza la próxima semana, sino también en el plano político. «Non pode reducirse só aos orzamentos, pedimos que a Xunta se anticipe aos problemas e non só tomando nota do que vai pasar na sociedade», apuntó.