Es agosto del 2019 cuando la Policía Nacional toma cartas en el asunto. Los agentes comienzan a sospechar de la supuesta mala fe del lotero de San Agustín tras descubrir varias contradicciones entre su testimonio y lo que quedó registrado en la máquina. Reija dijo al principio que encontró un boleto cuando estaba solo en la administración. Luego rectificó y amplió a cuatro los boletos. Pero según el registro de operaciones, el lotero pasó el premio y siguió atendiendo a clientes.

En noviembre del 2019 los hermanos Reija declaran ante la jueza. Preguntado el lotero si había actuado con engaño, su respuesta fue: «Si hubiese querido actuar de mala fe, me hubiese ido a Canarias con el dinero». Dos años después, la jueza imputa a los dos hermanos en un auto en el que pide la apertura de juicio contra los Reija y contra cinco altos cargos de Loterías por estafa y delitos conexos. La Audiencia retiró luego la acusación contra estos últimos y esta misma semana ordenó juzgar al lotero y al delegado.

En diciembre del 2021, la Policía Nacional preguntó a Loterías qué administraciones sellaron las cuatro mismas combinaciones en aquel período de tiempo. Así se supo que esos números fueron jugados muchas veces por la misma persona antes y después de aquel sorteo. Tanto en administraciones coruñesas como de Fuerteventura, Palma de Mallorca, Caldas de Reis y Torremolinos. El inspector jefe José Manuel López García no se quedó ahí. Tras comprobar que ninguno de los que reclamaron el premio había estado en esas localidades, estudió los viajes del Imserso que habían salido de A Coruña en esos días. Y en todos aparecía un nombre. Pero había fallecido, por lo que la policía acudió en busca de la viuda, que constató esos viajes. Por si fuera poco, los mismos números fueron jugados en dos administraciones cercanas a su casa.

El juicio

Primero se juzgará al lotero y después se verá de quién es el boleto premiado. Los hermanos Reija serán juzgados por apropiación indebida y delitos conexos. En este proceso penal solo se resolverá si actuaron o no con mala fe, como sostiene la policía. Tanto si salen absueltos como condenados, el tribunal no dirá quién es la persona que debe cobrar el premio. Eso se verá en los juicios civiles que quedan, donde los reclamantes —entre ellos, la viuda del hombre que apunta la policía como verdadero propietario del billete— intentarán demostrar que el premio les pertenece. Si no lo logran, el dinero irá al bolsillo de Manuel Reija.