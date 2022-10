Los nacidos fuera de España de padre o madre, abuelo o abuela originariamente españoles, que se hubieran exiliado por razones políticas, ideológicas o de creencia o de orientación sexual y que hubieran renunciado a la nacionalidad española o la hubieran mantenido, como se añade ahora en el BOE. Los hijos e hijas nacidos en el extranjero de mujeres españolas que hubieran perdido su nacionalidad por casarse con extranjeros antes de la entrada en vigor de la Constitución. Se añade ahora también a los hijos de las mujeres que sí hubieran conservado la nacionalidad española al casarse. Los hijos e hijas de mayores de edad de aquellos españoles a quienes se les reconoció la nacionalidad con la ley de Memoria Histórica del 2007, que facultaba a otorgar solo el pasaporte a los descendientes menores, quedando fuera entonces los que tenían más de 21 años y que no hubieran ratificado su intención de mantener la nacionalidad de sus progenitores. También podrán solicitar la condición de españoles los nietos de varón que hubiese mantenido siempre la nacionalidad. Esta referencia se hace al evitar seguir al pie de la letra la ley y abrir la ventana al pasaporte solo a los nietos de los que la hubieran perdido, como reza el texto salido de las Cortes. El último supuesto amplía aún más las posibilidades de nacionalidad, pues la extiende a «los hijos e hijas mayores de edad de los que opten a la nacionalidad española de origen en virtud de la Ley 20/2022», es decir, esta misma de Memoria Democrática.

Dónde solicitar la nacionalidad y qué papeles se deben de presentar

- DÓNDE PEDIRLA Y HACER EL JURAMENTO. Durante los próximos dos años a partir del jueves 27 de octubre, y un año más si así lo aprobase el Gobierno, la solicitud de acceso a la nacionalidad española por parte de los hijos y nietos de los emigrantes, así como el juramento o promesa de fidelidad al rey y de obediencia a la Constitución, deberán de presentarse y realizarse ante el encargado de la Oficina General o Consular del Registro Civil del país en el que se resida.

- ANTIGÜEDAD DE LA NACIONALIDAD. La nacionalidad tendrá carácter de sobrevenida, es decir, contará desde el mismo momento en el que se conceda y no será retroactiva al instante del nacimiento de cada descendiente, no se considerarán por tanto «españoles de origen» y no generarán derechos por ese tiempo en el que se careció del pasaporte.