A falta de que el BOE detalle el procedimiento, de las Cortes ha salido como novedad el acceso a la nacionalidad a los hijos que eran mayores de edad cuando alguno de sus padres se acogió a una medida similar entre el 2007 y el 2011, entonces con la Ley de Memoria Histórica. También será posible el pasaporte para los nietos de abuelas que antes de 1978 perdían su condición legal de españolas al casarse con una persona de otro país. Y la ventana exprés reedita la posibilidad de convertirse en español a los nietos de los que entre 1936 y 1955 mantuvieran su pasaporte o se vieron forzados a renunciar a él por motivos políticos.

Argentina protagoniza el mayor éxodo de emigrantes a Galicia desde la crisis del 2008 carlos punzón

Juan Manuel de Hoz, descendiente de gallegos y uno de los promotores de la ley de nietos desde el Centro de Descendientes de Españoles Unidos, estima que la mayoría de quienes quieren sondear la posibilidad de conseguir por esa vía la nacionalidad no lo hacen para emigrar. «Barajas no se va a llenar de inmigrantes, no van a llegar barcos a Vigo a tope. No todo el mundo se puede pagar un billete, el traslado de su familia, casa... Nacionalizarse es una opción, para la que estimamos que en Argentina podrán ser aptos unos 90.000 o 100.000 descendientes», apunta, aclarando que el acceso al pasaporte no generará derechos en pensiones o ayudas.