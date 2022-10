ALEJANDRO CAMBA

Miguel Caride era diputado provincial de Democracia Ourensana hasta que abandonó el partido de Gonzalo Pérez Jácome. Pese a ello y a que el líder de la formación reclamó insistentemente que devolviese el acta, la mantuvo durante meses. Finalmente, dimitió y el pasado enero fue el propio Jácome quien lo sustituyó. Sin embargo, desde entonces el también alcalde de Ourense se ha ausentado de todos los plenos ordinarios de la Diputación sin que estos hubiesen finalizado, pese a lo que cobró los 280 euros establecidos por la asistencia a esas reuniones..

La única intervención plenaria de Jácome en estos diez meses fue cuando tomó posesión y prometió el cargo. Ese día la sesión duró tres horas y 39 minutos, pero él se marchó cuando habían pasado una hora y 40 minutos. Esa ha sido la tónica general desde entonces, hasta el punto de que los plenos ordinarios celebrados desde que él es diputado tuvieron una duración total de 27 horas y 13 minutos y estuvo presente, como máximo, en 11 horas y 37 minutos.

Registrado en acta

El secretario de la Diputación hizo constar en todas sus actas el punto del orden del día en el que el alcalde abandonó el salón de plenos. Además, el momento exacto puede verse en varias de las vídeo-actas y, en las que no, el cálculo se hace en base a la primera votación en la que ya no estaba presente. Sus ausencias, en todo caso, no han pasado desapercibidas y han sido criticadas reiteradamente por PSOE y BNG. El primero en afear su actitud fue, en mayo, el portavoz nacionalista, Bernardo Varela, que lamentó que tanto Jácome como su número dos —también diputado de DO— se fuesen mientras se debatía una moción de apoyo a las familias que reclaman la creación en Ourense de un centro de atención a personas con discapacidad. Ese fue, sin embargo, el pleno en el que más tiempo estuvo: dos horas y 10 minutos de un total de dos horas y 45.