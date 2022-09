Nunha disciplina marcada pola incerteza laboral, a curto prazo a súa idea é continuar no CERN: «Ao experimento no que estou traballando aínda lle quedan uns cantos anos de toma de datos. Eu calculo que polo menos ata 2030 estaremos niso. A partir dese momento é posible que esta fase continúe, aínda que non sei se eu seguirei. Pero nos próximos anos a miña idea e seguir nesa investigación».

De aí en adiante, asegura que as decisións non as tomará el, senón que serán os avances das súas procuras os que lle irán marcando o camiño: «Non podería facer un plan dende hoxe ata que me xubile, porque igual dentro de 15 anos é todo moi distinto por calquera xiro da liña de investigación», afirma. «Cando remate iso —engade—, o futuro dependerá do que se aprenda nesa toma de datos. As decisións iranse tomando en función dos resultados da investigación, e segundo iso serán unhas ou outras».