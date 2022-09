LA VOZ DE LA ESCUELA

Empeza un novo curso e con el o programa Prensa-Escuela, totalmente gratuíto para o profesorado que se apunte. Neste proxecto, dende o mércores 19 de outubro, todos os días da semana La Voz de Galicia en papel chega á casa do profesorado inscrito, que os mércores recibe xornais na súa aula, para que os seus estudantes aprendan a través do renovado suplemento La Voz de la Escuela. E só con chamar ao teléfono 902 103 156.

Pensado para mestres de 5.º de primaria a bacharelato, Prensa-Escuela permite participar en actividades e concursos, con premios para docentes e nenos, e sobre todo aprender a partir da actualidade. Cada semana a portada do suplemento dedícase a un tema de actualidade, para que os rapaces estean ao día do que ocorre na súa contorna e no mundo; hai diferentes niveis de profundidade da noticia para adaptarse á súa madurez, e actividades pensadas para tres grupos diferentes.

Haberá, como sempre, moita divulgación e non só científica, senón tamén de arte, literatura, dereito, seguridade viaria, economía...