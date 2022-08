«¡Serenooo!»

No, la figura del sereno no es propia del franquismo, de modo que reivindicarla no acarrea represalias. Su utilidad fue tal que estuvo presente en las calles desde el XVIII a finales de los setenta. Era el guardián nocturno con un cometido variopinto que incluía abrir puertas, evitar desmanes menores, anunciar el estado meteorológico («¡sereno!» decía cuando el tiempo era bueno) y otros asuntos sobre la marcha. Todo eso es anacrónico, pero no así otra de sus misiones relacionada con el encendido y apagado del alumbrado. Gracias a él no se malgastaba, y es eso de lo que se trata con las pintorescas disposiciones gubernamentales, cuya vigilancia será ardua. Corre el riesgo el Gobierno de que se le tome como al pito de un sereno, con lo que se alude al silbato que llevaban y no a otra cosa. Ademas, la penumbra que se decreta sería más llevadera contando con estos profesionales de la noche, dicho en el mejor de los sentidos. Feijoo, que ejerció en Cambados de mestre del Capítulo Serenísmo del Albariño, no podría oponerse.