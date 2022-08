Sin registro

En sus conclusiones, el Consello de Contas recrimina precisamente a la Xunta que, pese al tiempo transcurrido desde que se aprobara esa ley —diciembre del 2010—, no pusiera en marcha el registro de entidades dependientes que está previsto en la norma. Y no acepta la alegación del Gobierno gallego, pues aseguran que recurren al listado del Invente por ser el único registro público disponible «para facer unha comparación homoxénea co resto das comunidades autónoma, xa que a Xunta non constituíu o seu como era preceptivo». En otro apartado del informe, el Consello de Contas incide en el problema de la falta de un registro. «Esta eiva, que converte a Galicia nunha excepción dentro das comunidades autónomas, dificulta a delimitación das entidades que segundo a nosa normativa deben ter a consideración de sector público autonómico e introduce un risco potencial derivado da falla de aplicación das obrigas propias das entidades integrantes do sector público», aducen. Así, Galicia se sitúa entre las comunidades con más entes asociados, pese a suprimir 44 en los últimos diez años. Se sitúa en sexta posición después de Cataluña, Andalucía, País Vasco, Madrid y la Comunidad Valenciana.

En su informe, Contas repasa una serie de riesgos o incertezas que ha encontrado en la también llamada Administración paralela, como son las sucesivas aportaciones de capital —229 millones entre el 2014 y el 2019— que la Xunta inyectó en Xestur (sociedad para la gestión urbanística) ante el volumen de obra en curso de la entidad. También se pone la lupa en la participación de la Xunta en sociedades de capital riesgo, a las que transfirió 251 millones de euros con pérdidas acumuladas de 145 millones (el 58 % de los fondos). Y por último, llama la atención sobre la política de préstamos y avales del Igape, que cuentan con un «importante» nivel de morosidad.