La zona de A Curota afectada por el incendio de Barbanza. DANI GESTOSO

La actividad incendiaria no tiene freno en Galicia. Durante la madrugada del lunes al martes se detectaron en la comunidad nueve «intentos de prender lume», según denunciaba el conselleiro de Medio Rural, José González, que apuntaba además a un mismo patrón en todos ellos: «Pola noite non hai medios aereos, non hai tormenta seca, nin había cerca liñas eléctricas e polo tanto detrás hai claramente a man do home».

Advertía el conselleiro por la mañana de esa mano del hombre —bien de forma intencionada o bien por negligencia—, y horas más tarde se confirmaba que, al menos en el caso del siniestro que calcinó 2.200 hectáreas de monte en Barbanza, es así. La Policía Autonómica ha concluido la investigación y sitúa el origen de las llamas en la chimenea de una vivienda particular, sin precisar si es exterior o interior.

El de Boiro es el segundo incendio más grave en Barbanza desde el 2006 Marta Gómez

Fuentes de la Vicepresidencia Segunda de la Xunta confirmaron que el punto de inicio del incendio, que comenzó en Boiro y se extendió a los municipios de A Pobra y Ribeira, fue una chimenea, pero no especifica si hay alguna persona investigada por este siniestro. Sí aclara que las conclusiones del atestado de la Policía Autonómica se han puesto en conocimiento de las autoridades y que el asunto está judicializado. En relación con este suceso, la Xunta ha vuelto a insistir en solicitar a la ciudadanía la máxima prudencia a la hora de realizar cualquier actividad que pueda entrañar un riesgo de incendio.