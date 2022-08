María Pedreda

¿No habremos sido injustos con nuestros caciques de toda la vida? El remordimiento viene a cuento de lo sucedido en Andalucía, que no es otra cosa que un caciquismo a escala industrial muy alejado del gallego, más artesanal y sutil. La diferencia entre ambos puede deberse a que el fenómeno andaluz está ligado a la figura romántica del bandolero. El malhechor que se ve obligado por las circunstancias a transgredir la ley y que lo hace con ánimo altruista no es una figura que se haya inventado a propósito de Manuel Chaves y José Antonio Griñán. Quienes han salido en tropel a defender su honestidad siguen una senda marcada por el costumbrismo literario y televisivo. Tanto Teófilo Gautier como Próspero Mérimée sitúan en Andalucía al forajido bueno que se echa al monte empujado por la injusticia, procurando después socorrer a un menesteroso que todavía no tiene a su disposición un estado del bienestar. Mediante el trabuco, asaltantes como don José o don Benito (los autores franceses respetan el tratamiento) aplican una reforma fiscal peculiar que luego desarrolla Curro Jiménez en la tele.

Regístrate gratis y recibe cada mañana en tu correo las principales noticias del día REGISTRARME

La idea cala. La lleva a la política Juan Guerra, el hermano de Alfonso que tiene habilitado su despacho en un organismo oficial para establecer una administración paralela, y andando los años el uso se instala en la Junta de Andalucía de la mano de los dos presidentes condenados. O sea, el bandolero deja Sierra Morena y cambia caballo por grupa oficial, sin que varíe la coartada. ¿Que hubo aprovechados que usaron los ERE para lucrarse? Tampoco todo era trigo limpio en la partida de El Tempranillo. Como en cualquier administración habría de todo, pero el bandolero principal tenía buenas intenciones, o no se enteraba de lo que hacían sus compinches.

El cacique gallego, en cambio, no tiene quién le escriba óperas o folletones exculpatorios en los que se oculte la parte oscura de su oficio y se resalte su utilidad social. Carece del glamur del salteador de caminos debido a su galaica discreción. Existe en Ronda un Museo del Bandolero que no tiene equivalente en un centro de interpretación del caciquismo galaico. Tal vez por esta diferencia en cuanto al márketing, mientras se cometía el latrocinio que ocasiona la condena de los mandatarios socialistas, Galicia seguía siendo para muchos el prototipo del estilo caciquil. La democracia gallega llevaba consigo la sospecha de que estaba hipotecada por una trama de caciques inevitablemente conservadores. Andalucía, sin embargo, era el escaparate progresista porque pocos se atrevían a insinuar que en el subsuelo existía una tupida telaraña clientelar. El cacique no supo venderse, a diferencia de Curro Jiménez y sus sucesores institucionales. Es hora de reivindicarlo para que no paguen justos por pecadores.