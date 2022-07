XOAN A. SOLER

Desde que se limitó el acceso al Pórtico de la Gloria y se prohibió poner las manos y dar cabezazos al llamado Santo dos Croques del parteluz, el ritual más antiguo y popular que aún pervive en la Catedral de Santiago es el abrazo al Apóstol. Un gesto piadoso que este segundo año jacobeo consecutivo, al igual que ya ocurrió con el del 2021, no podrá hacerse porque no es posible higienizar contra el covid la escultura del Maestro Mateo sin dañarla. Con esta limitación que imponen las precauciones para evitar contagios, no quedó más remedio que dejar cerrado el camarín donde está el santo, al que los peregrinos y turistas seguirán sin poder tocar ni ver de cerca.

No se trata de una escultura cualquiera. La del abrazo al Apóstol no solo es una de las piezas principales del maestro Mateo. Es muy delicada porque está policromada y además cuenta con una esclavina de plata, plata sobredorada y pedrerías que no resistiría el contacto con productos corrosivos. La que luce actualmente es una réplica exacta, porque la original se envió al museo catedralicio en el 2004 para protegerla de besos y caricias. Pese a ser una reproducción, posee un gran valor económico y cultural y tampoco puede exponerse a riesgos que la dañen.

«Debemos tener especial cuidado», advierte Daniel Lorenzo, director de la Fundación Catedral de Santiago. «Lo que nos limita es la prudencia de evitar un espacio en el que la gente está acercando la cara y los labios directamente sobre una pieza, y va uno tras otro y no se puede desinfectar. No podemos generar un espacio que se convierta en una oportunidad de generar contagios. Simplemente es esto, es una medida prudencial del mismo modo que mantenemos las mascarillas», añade.